В Москве турист отдал 14 тыс. рублей за поездку на такси

В Москве приехавший из Турции турист заплатил 14 тыс. рублей за 40-минутную поездку на такси, сообщает Telegram-канал Baza.

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26-летний Четин гулял с друзьями по центру и решил отправиться в гостиницу. Компания решила не пользоваться приложениями и подошла к группе таксистов на Никольской улице. Один из водителей согласился взять заказ, при этом стоимость поездки он называть не стал.