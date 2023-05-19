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В Москве турист отдал 14 тыс. рублей за 40-минутную поездку на такси

В Москве приехавший из Турции турист заплатил 14 тыс. рублей за 40-минутную поездку на такси, сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве турист отдал 14 тыс. рублей за поездку на такси
© Газета.Ru

26-летний Четин гулял с друзьями по центру и решил отправиться в гостиницу. Компания решила не пользоваться приложениями и подошла к группе таксистов на Никольской улице. Один из водителей согласился взять заказ, при этом стоимость поездки он называть не стал.

Путь на такси от Никольской улицы до метро Белорусская (около 6 км) занял 40 минут. В конце поездки водитель протянул Четину электронный таксометр с чеком на 14,3 тыс. рублей. Турист запутался в курсах валют и отдал таксисту всю сумму. Позже он вспомнил, что закладывал на поездку не больше 1 тыс. рублей, и обратился в полицию.

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