Самые необычные аэропорты мира
В мире десятки тысяч воздушных гаваней и большинство из них так или иначе похожи друг на друга. Однако есть и такие, которые непременно запомнятся туристам на всю жизнь.
В этой подборке "Рамблер" 4 самых необычных аэропорта в мире.
Аэропорт острова Самуи в Тайланде
Аэропорт Самуи выглядит максимально нетипично для такого рода зданий. Он сделан в форме открытой беседки, покрытой тростниковой крышей. Он вообще не имеет внутренних помещений, не считая сувенирной лавки, а по территории курсируют электромобили. Несмотря на внешнюю "несолидность" аэропорта, он занимает не последнее место в стране по загруженности и пропускает более миллиона пассажиров в год.
Аэропорт Криштиану Роналду в Мадейре, Португалия
Аэропорт города Мадейра, который до 2016 года имел название Фуншал, является одним из самых сложных для посадки самолета. Долгое время взлетная полоса была недостаточно длинной, а виной тому расположение аэропорта на самом краю острова. Помимо длины полосы, посадка осложняется тем, что пилотам необходимо сначала направить самолет на горы, а лишь в последний момент резко сменить курс на посадочную полосу.
Особенность этого аэропорта еще и в том, что для его расширения в свое время строителям пришлось разместить часть взлетно-посадочной полосы прямо в воде, сделав ее в форме эстакады, расположенной на 180 гигантских балках по три метра диаметром каждая. Высота некоторых столбов достигает 50 метров.
Аэропорт Гибралтар в Великобритании
Международный аэропорт заморской территории Великобритании из-за ее небольших размеров расположен всего в 500 метрах от центра города. Его отличительной особенностью является тот факт, что взлетно-посадочную полосу этой воздушной гавани пересекает обыкновенная автомобильная дорога. Строители долгое время думали, каким образом решить эту проблему и решили построить объездную дорогу, однако она все еще находится на этапе строительства.
Аэропорт Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен, Нидерланды
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Принцессы Юлианы упирается в пляж Махо. Благодаря этому туристы, отдыхающие на берегу имеют уникальную возможность наслаждаться потрясающим и устрашающим видом – метрах в 20-ти над их головами регулярно пролетают гигантские лайнеры. Но это вовсе не распугивает отдыхающих, напротив, многие стремятся посетить этот пляж как раз для того, чтобы стать свидетелями такого зрелища. Конечно, на таком маршруте работают исключительно опытные и профессиональные пилоты, которым под силу такая филигранность посадки.