Самые необычные аэропорты мира

В мире десятки тысяч воздушных гаваней и большинство из них так или иначе похожи друг на друга. Однако есть и такие, которые непременно запомнятся туристам на всю жизнь.

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В этой подборке "Рамблер" 4 самых необычных аэропорта в мире.

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Аэропорт острова Самуи в Тайланде

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Аэропорт Самуи выглядит максимально нетипично для такого рода зданий. Он сделан в форме открытой беседки, покрытой тростниковой крышей. Он вообще не имеет внутренних помещений, не считая сувенирной лавки, а по территории курсируют электромобили. Несмотря на внешнюю "несолидность" аэропорта, он занимает не последнее место в стране по загруженности и пропускает более миллиона пассажиров в год.

Аэропорт Криштиану Роналду в Мадейре, Португалия

Аэропорт города Мадейра, который до 2016 года имел название Фуншал, является одним из самых сложных для посадки самолета. Долгое время взлетная полоса была недостаточно длинной, а виной тому расположение аэропорта на самом краю острова. Помимо длины полосы, посадка осложняется тем, что пилотам необходимо сначала направить самолет на горы, а лишь в последний момент резко сменить курс на посадочную полосу.

Особенность этого аэропорта еще и в том, что для его расширения в свое время строителям пришлось разместить часть взлетно-посадочной полосы прямо в воде, сделав ее в форме эстакады, расположенной на 180 гигантских балках по три метра диаметром каждая. Высота некоторых столбов достигает 50 метров.

Аэропорт Гибралтар в Великобритании

Diego Delso/commons.wikimedia.org

Международный аэропорт заморской территории Великобритании из-за ее небольших размеров расположен всего в 500 метрах от центра города. Его отличительной особенностью является тот факт, что взлетно-посадочную полосу этой воздушной гавани пересекает обыкновенная автомобильная дорога. Строители долгое время думали, каким образом решить эту проблему и решили построить объездную дорогу, однако она все еще находится на этапе строительства.

Аэропорт Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен, Нидерланды