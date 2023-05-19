«Дикая Мята-2023»: месяц до фестиваля

Все о территории детства на «Дикой Мяте», автобусные туры из городов России, и ZOLOTO!

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16–18 июня 2023

Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.

До крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» остался месяц - в этом году open-air пройдет 16–18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет около 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Расписание фестиваля пополнили ZOLOTO и PanGeo

На фестивале «Дикая Мята» выступит музыкант ZOLOTO, музыку которого принято считать новой формой великой поп музыки, свободной от рамок формата и правил звучания какого-либо жанра.

Главная цель музыки ZOLOTO – передать как можно больше любви, а главный слоган фестиваля – три дня музыки и любви. Никаких форматов – гостей фестиваля ждет симбиоз этих светлых чувств и искреннего творчества.

Также к лайнапу фестиваля присоединились музыканты группы PanGEO. В прошлом году PanGEO & Levan Kbilashvili впервые играли на «Дикой Мяте», их выступление стало ярчайшим открытием фестиваля — глубокий вокал Левана, энергетика и искренность покорили сердца абсолютно всех. К сожалению, через два дня после фестиваля Левана не стало. В этом году музыканты PanGEO вновь соберутся на «Дикой Мяте», чтобы отдать дань памяти великолепному артисту и другу исполнив его песни. На фестивале группа представит дебютный альбом PanGEO с вокалом Левана. Также к их выступлению на фестивале присоединятся Гая Арутюнян, Меги Гогитидзе и семья Бочгуа.

Пресс-служба

16-18 июня выступят: Леонид Агутин, Lumen, The Hatters, Sati Ethnica, polnalyubvi, Zoloto, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, «Аффинаж», Wildways, Антоха МС, Palc, «Казускома», Spokan Girls, Пол Пунш, DenDerty, хмыров, Pangeo, «Ермак!», Васса Железнова, «Вереница», Matanya, «Чемодан Гризли», «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», маяк, Gilead, Soltwine, «Манго Буст», «Бонд с кнопкой», «Приятели покойного», «Сегодняможно», «ищикосьеву», Balkanimans band, Оtta-orchestra, «Мэнсон Флетчер», hehehe, River Bridge, Moscow Klezmer Band, Terra, «Ткани», Black Lama и многие другие.

Автобусные туры из разных городов России

Специально для гостей фестиваля из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа организованы автобусные туры на фестиваль «Дикая Мята 2023». Комфортабельные автобусы с багажным отделением и кондиционером довезут зрителей промо до территории фестиваля и доставят обратно без лишних пересадок.

Также из Москвы от метро «Лесопарковая» по расписанию до фестиваля будут отправляться комфортные автобусы. Примерное время в пути – 2-3 часа, однако организаторы предупреждают, что в пятницу время в дороге может увеличиться. В этом году гости могут приобрести билеты на трансфер только сразу туда 16 июня и обратно 18 июня. Всю подробную информацию о трансферах можно найти на сайте фестиваля.

Территория детства на «Дикой Мяте 2023»

Организаторы «Дикой Мяты» большое внимание уделяют развитию детской территории на фестивале – в этом году маленьких меломанов ждет все самое интересное, увлекательное и образовательное. На open-air будет работать VR-зона, комната матери и ребенка, пройдет множество бесплатных мастер-классов для детей, например, по изготовлению браслетов с номером телефона родителей и «безопасные» прогулки, где дети получат простые и четкие алгоритмы и варианты действий, научатся безопасному поведению в городе в непривычных или сложных ситуациях.

Пресс-служба

К слову, все три фестивальных дня будет функционировать детский сад, в котором гости мероприятия смогут оставить ребенка под присмотром квалифицированных педагогов. В садике будет множество игрушек и реквизита: мячи, спортивные кольца, конструкторы, мягкие модули для строительства, гимнастические палки, напольное покрытие, наборы для мастер-классов, творческие наборы с кистями, красками и карандашами, сказочная библиотека.

Дети, которым еще не исполнилось трех лет, смогут оставаться в саду только под присмотром родителей. И, конечно, в садике не организовано питание, поэтому завтраки, обеды и ужины — ответственность родителей. Все игровые программы для детей и родителей будут бесплатны до 14:00, а в период с 14:00 до 21:00 будет взиматься плата 300 рублей в час.

Напоминаем, что дети до 6-ти лет проходят на фестиваль бесплатно, детский билет понадобится меломану от 6-ти до 12-ти лет включительно.

До фестиваля «Дикая Мята» – месяц!

«Дикая Мята 2023» — это три дня музыки, любви, комфорта и развлечений. Три дня музыки — любимой, новой, яркой, всех жанров и направлений. Три дня любви — долгожданных встреч, объятий, потока самых светлых чувств. Три дня, которые гости ждут с нетерпением, и уже через месяц вместе с организаторами погрузятся в невероятную атмосферу «Дикой Мяты», на легендарном поле в окружении близких по духу людей. Организаторы напоминают: 22 мая подорожание стоимости всех категорий билетов. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля, а также у билетных операторов.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Стоимость билетов: от 1500 до 6000 рублей. Повышение цен – 22 мая.

Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты» mintmusic.ru