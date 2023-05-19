Артемий Лебедев высказался о нищете в США

«Если рассуждать о нищете, то всегда можно помнить о том, что в Америке — стране, в которой живет 340 миллионов человек — 40 миллионов человек, а это больше десяти процентов населения, получают талоны на еду, настолько там нищета. (...) И вот Америка бы лучше разобралась с этой своей нищетой, а потом помогала уже Украине с оружием и с бабками», — заявил блогер.