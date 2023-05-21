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Почему Венеция может исчезнуть

Разговоры на тему затопления Венеции звучат по всему миру уже не один десяток лет. Город, расположенный на воде, несомненно, больше других подвержен опасности сгинуть под воду.

Почему Венеция может исчезнуть
© Unsplash

По мнениям некоторых специалистов, к 2100 году Венеция и вовсе может исчезнуть с лица Земли. Дело в том, что уровень воды, и так поднимающийся ежегодно, в связи с глобальным потеплением, растет уже с гораздо большей скоростью. Ежегодно ситуацию ухудшают наводнения, регулярно происходящие с октября по март.

Конечно, руководства города и страны не игнорируют эту проблему. Так, в 2019 году была запущена в работу система MOSE из 78 выдвижных барьеров, которые расположили в проливах Лидо, Маламокко и Кьоджа. Эти мобильные шлюзы обычно находятся под водой, но, когда уровень воды понимается выше стандартного уровня более, чем на 110 см, они активируются.

Хоть система и называется экспериментальной («Экспериментальная электромеханическая модель»), она неплохо зарекомендовала себя во время крупных наводнений.

Однако при самых сложных обстоятельствах MOSE все равно не сможет спасти весь город – самые низкорасположенные районы нуждаются в дополнительных барьерах. При этом, конечно, большая часть Венеции и многие ее жилые кварталы защищены относительно надежно.

Правда ли, что вся Венеция построена на пермских деревьях

Таяние ледников Западной Антарктиды продолжается уже около сорока лет. В связи с этим многие ученые не раз предполагали, что уровень Средиземного моря может увеличиться на 140 см в ближайшие десятилетия. Италия находится в особой опасности, потому что большая часть населения живет на расстоянии около 10 км от побережья.

В 2023 году система мобильных шлюзов, сдерживающих воды Адриатики, должна начать работать в полную силу. Возможно, ученым удастся найти способы избежать катастрофы и сохранить один из самых необычных и романтичных городов на планете.

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