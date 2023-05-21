Почему Венеция может исчезнуть

Разговоры на тему затопления Венеции звучат по всему миру уже не один десяток лет. Город, расположенный на воде, несомненно, больше других подвержен опасности сгинуть под воду.

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По мнениям некоторых специалистов, к 2100 году Венеция и вовсе может исчезнуть с лица Земли. Дело в том, что уровень воды, и так поднимающийся ежегодно, в связи с глобальным потеплением, растет уже с гораздо большей скоростью. Ежегодно ситуацию ухудшают наводнения, регулярно происходящие с октября по март.

Конечно, руководства города и страны не игнорируют эту проблему. Так, в 2019 году была запущена в работу система MOSE из 78 выдвижных барьеров, которые расположили в проливах Лидо, Маламокко и Кьоджа. Эти мобильные шлюзы обычно находятся под водой, но, когда уровень воды понимается выше стандартного уровня более, чем на 110 см, они активируются.

Хоть система и называется экспериментальной («Экспериментальная электромеханическая модель»), она неплохо зарекомендовала себя во время крупных наводнений.

Однако при самых сложных обстоятельствах MOSE все равно не сможет спасти весь город – самые низкорасположенные районы нуждаются в дополнительных барьерах. При этом, конечно, большая часть Венеции и многие ее жилые кварталы защищены относительно надежно.

Таяние ледников Западной Антарктиды продолжается уже около сорока лет. В связи с этим многие ученые не раз предполагали, что уровень Средиземного моря может увеличиться на 140 см в ближайшие десятилетия. Италия находится в особой опасности, потому что большая часть населения живет на расстоянии около 10 км от побережья.