$80.17+0.2386.55+0.05

В Крыму отреставрировали средневековый православный храм

Средневековый храм Святого Дмитрия Солунского отреставрировали в Крыму. Об этом рассказал в своем Керчи Святослав Брусаков.

В Крыму отреставрировали средневековый православный храм
© Lenta.ru

Брусаков подчеркнул, что лично посетил храм и побывал на божественной литургии. «Стоит отметить, что храм Дмитрия Солунского – это не только православная святыня, но и историческая достопримечательность, которая непременно станет точкой притяжения туристов», — заверил он, добавив, что в скором времени храм будет передан Феодосийско-Керченской епархии.

Указывается, что реставрационные работы продолжались на протяжении целого года, восстановить объект помогли специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга. Финансирование реставрационных работ на себя взял благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Ранее сообщалось, что многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий