В Крыму отреставрировали средневековый православный храм

Средневековый храм Святого Дмитрия Солунского отреставрировали в Крыму. Об этом рассказал в своем Керчи Святослав Брусаков.

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Брусаков подчеркнул, что лично посетил храм и побывал на божественной литургии. «Стоит отметить, что храм Дмитрия Солунского – это не только православная святыня, но и историческая достопримечательность, которая непременно станет точкой притяжения туристов», — заверил он, добавив, что в скором времени храм будет передан Феодосийско-Керченской епархии.

Указывается, что реставрационные работы продолжались на протяжении целого года, восстановить объект помогли специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга. Финансирование реставрационных работ на себя взял благотворительный фонд Алины Кабаевой.