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1 час назад

Во Владимирской области появится новый монастырь

Lenta.ru

Новый монастырь появится на территории бывшей усадьбы Салтыковых во Владимирской области. Материал на эту тему публикует KP.RU.

Во Владимирской области появится новый монастырь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обитель, которая будет существовать в статусе архиерейского подворья, расположили в селе Черкутино Собинского района. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон подписал соответствующее распоряжение еще в апреле, а в середине мая он посетил населенный пункт вместе с главой Собинского района Александром Разовым.

Священнослужитель и Разов осмотрели храм и постройки, которые нуждаются в капитальном ремонте и масштабной реставрации. Кроме того, владыка присутствовал на чине освящения музея Сперанского, открытого в здании бывшей церковно-приходской школы.

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