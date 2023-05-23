Во Владимирской области появится новый монастырь

Новый монастырь появится на территории бывшей усадьбы Салтыковых во Владимирской области. Материал на эту тему публикует KP.RU.

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Обитель, которая будет существовать в статусе архиерейского подворья, расположили в селе Черкутино Собинского района. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон подписал соответствующее распоряжение еще в апреле, а в середине мая он посетил населенный пункт вместе с главой Собинского района Александром Разовым.