22 мая в Крыму выпустили первый в России «Класс гостеприимства»

«В 2022 году мы создали первый в России "Класс гостеприимства", направленный на формирование знаний, умений, навыков в сфере туризма. Проект был реализован совместно с Министерством образования и Министерством курортов и туризма Республики Крым, при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова.



9 месяцев школьники погружались в профессии индустрии гостеприимства, участвовали в практических занятиях на территории курорта и обучались у лучших экспертов.



Мы верим, что на нашем опыте возникнут новые проекты, которые будут масштабированы на всю страну. В свою очередь, команда Mriya Resort продолжит развивать проект и выпускать новые "Классы гостеприимства", которые дадут пониманием учащимся, что в сфере туризма существует множество перспективных направлений для их будущей карьеры и развития.»