$80.17+0.2386.55+0.05

22 мая в Крыму выпустили первый в России «Класс гостеприимства»

Федеральный учебный центр «Академия гостеприимства» от Mriya Resort & SPA и Ялтинская школа №10 провели выпускной для первого в России «Класса гостеприимства».

22 мая в Крыму выпустили первый в России «Класс гостеприимства»
© пресс-служба

В феврале 2022 года в программу 10-го класса Ялтинской школы №10 включили профильные предметы в направлении гостеприимства в сфере туризма.

Данный проект помогает со школьной скамьи определиться с будущей специализацией и посмотреть по-новому на привычные профессии.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA:

«В 2022 году мы создали первый в России "Класс гостеприимства", направленный на формирование знаний, умений, навыков в сфере туризма. Проект был реализован совместно с Министерством образования и Министерством курортов и туризма Республики Крым, при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

9 месяцев школьники погружались в профессии индустрии гостеприимства, участвовали в практических занятиях на территории курорта и обучались у лучших экспертов.

Мы верим, что на нашем опыте возникнут новые проекты, которые будут масштабированы на всю страну. В свою очередь, команда Mriya Resort продолжит развивать проект и выпускать новые "Классы гостеприимства", которые дадут пониманием учащимся, что в сфере туризма существует множество перспективных направлений для их будущей карьеры и развития.»

За 9 месяцев ученики узнали о таких специальностях: администрирование отеля, house-keeping, ресторанный сервис, экскурсионное обслуживание, поварское дело, сыроварение, SPA и косметологические услуги, анимация.

Каждую неделю ученики получали профессиональные навыки от эксперта по направлению, специалисты откровенно делились секретами профессии, опытом становления настоящего лидера своего дела, а также рассказывали об ошибках и сложностях, которые могут встретиться и к которым лучше быть готовым при выборе того или иного направления.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий