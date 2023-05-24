Как на курортах Кубани воссоздают Средние века

Кто не хотел бы отбросить на пару часов свои заботы, перенестись в Средние века, посмотреть турниры облаченных в доспехи рыцарей и принять участие в сражениях? На черноморских курортах это можно сделать, посетив замок "Львиная голова" под Анапой. Корреспондент "РГ" побывал на первом в нынешнем сезоне представлении каскадеров, примерил на себя кольчугу крестоносцев и взял уроки стрельбы из лука у Робин Гуда.

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Сам рыцарский замок разместился в поселке Сукко, в 11 километрах от Анапы: разыскать эту местную достопримечательность легко - ее знают все. На подъезде к средневековой крепости есть гостиница и закрытая парковка для автомобилей, которая стоит 200 рублей. Покидая ее, словно уходишь от цивилизации и неожиданно попадаешь в совершенно другой мир... конечно, с определенной долей условности.

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Перед замком размещаются несколько хижин и торговых лавок, где можно найти и говорящего стихами гончара-затейника Федора, который вместе с детьми лепит разные необычные свистульки и кувшинчики, и задиристого Робин Гуда. Лесной разбойник, одетый в высокие сапоги и зеленую шапку с гусиным пером, опираясь на свой длинный английский лук, сразу предлагает посоревноваться в меткости. Хочется его проучить, да только не просто это сделать человеку из XXI века, который редко стреляет из лука или метает ножи в цель. Благо сам Робин Гуд тактично подсказывает, как и что надо делать.

- Тетиву натягиваем двумя или тремя пальцами, но не тянем за стрелу, - говорит лесной разбойник. - А лук немного наклоняем по горизонтали, чтобы было видно цель.

Делаю, как советуют, лук натягивается туго, задерживаю дыхание - и стреляю. Неожиданно попадаю в "десятку"! Робин Гуд удивлен не меньше меня.

Но больше всего в этой лавке, конечно, нравится детям: тут можно даже сразиться с механическим драконом: он весьма натурально ревет, разговаривает человеческим голосом и пускает клубы дыма. Но юные герои весьма бодро вскакивают на коня (деревянного) и стреляют в злодея из арбалета. А за победу получают приз.

Тем временем звуки труб возвещают о скором начале рыцарского турнира, и надо торопиться занять места на трибунах.

- В нынешнем сезоне это наше первое выступление после зимнего перерыва, - рассказывает директор конно-трюкового театра Park X-Trim Валерий Ерохин. - И в мае мы будем давать по одному выступлению в неделю. Но с июня входим в наш обычный график, и туристы смогут посещать уже по две шоу-программы в день - в 10.30 и 21.00. Позднее время вечернего представления связано с проведением зрелищного фаер-шоу, для которого необходимо темное время суток. Ведь все происходит под от

- Тут полноценная каскадерская работа, выступать достаточно сложно, - делится один из актеров трюкового театра Александр Цветков, играющий в спектакле одного из рыцарей-крестоносцев. - Бои должны быть реалистичные. Для этого мы тренируемся. Скачки на лошадях, джигитовка - тоже дело не безопасное. А оружие - посмотрите, оно ведь и по весу, и по форме - как настоящее, только специально затупленное для выступлений.

20 тысяч туристов посетили исторические и трюковые шоу в Анапе и Геленджике в 2022 году

Когда зрители полностью рассаживаются, на арене разворачивается драматическая история сражений и интриг во время рыцарского турнира, посвященного дню рождения принцессы Люсии во Франции XIII-XIV веков. Это не только состязание, но еще и парад женихов. Тут и шотландский лорд, и крестоносец, вернувшийся из похода, и влиятельный хан кочевников, и французские рыцари. Конечно, в реальной истории подобного не могло случиться, но театральная постановка допускает вольности...

Рыцари не на шутку бьются друг с другом и пешими, и конными, на копьях и мечах. Лошади на полном скаку вылетают на арену, чтобы бойцы схлестнулись друг с другом. Во время галопа всадники стреляют из лука по мишеням.

Разбойник из Шервудского лесалюбого желающего научит стрелять из лука… всего за 200 золотых. Фото: Владимир Аносов

Всех смешит шут, присланный в качестве "подарка" принцессе, который неожиданно справляется с заданиями едва ли не лучше прославленных рыцарей. Надоевшего пересмешника в конце концов привязывают к мишени, чтобы сбить у него с головы яблоко... Интриги в сюжет добавляет тайна: под маской одного из участников турнира скрывается настоящий избранник принцессы. Только вот кто это? Но чтобы узнать ответ, надо побывать на шоу.

- Вам надо обязательно прийти еще и на наше вечернее представление! - с обворожительной улыбкой говорит режиссер-постановщик театра Вероника Старинова, которая в спектакле, который мы смотрели, играла принцессу Люсию. - Оно гораздо более красочное и поставлено на основе реальных событий о судьбе князя Олега, который правил в Тьмутаракани (на территории современной Тамани) в XI веке и первый взял в жены дочь половецкого хана. И вообще туристы стараются попасть именно на наше вечернее представление с фаер-шоу. Оно оставляет очень много впечатлений!

Сейчас каждое выступление собирает около 500 гостей, но трибуны рассчитаны на 1,5 тысячи человек, так что место найдется всем. Приехав на черноморские курорты, у вас появляется возможность побывать не только в новом для себя регионе, но и на пару часов перенестись в совершенно иное время.

Тем временем

Гладиаторы идут в бой

На Кубани можно побывать не только во времена Средневековья, но и в эпохе Римской империи. Именно этому историческому периоду посвящен одноименный парк развлечений, который раскинулся на площади в полгектара в пригороде современного Геленджика. Здесь построили настоящую древнеримскую крепость, заходя на территорию которой как будто переносишься на две тысячи лет назад. Перед туристами предстают увлекательные события, происходящие в городе Пагры (именно так назывался тогда Геленджик) во время правления императора Нерона.

Для начала гости могут пройтись по лагерю римских солдат, посмотреть, где спят, как тренируются и несут службу легионеры. Их отряд поддерживает порядок в этой отдаленной провинции.

- Весь антураж, строения, вооружение мы постарались реконструировать в соответствии с тем, как они выглядели в реальности, - рассказывает соучредитель парка развлечений Сергей Гаевой. - Например, баллисты и катапульты в течение 30 лет создавал известный мастер Сергей Иванович Губа, и они являются действующими.

После прогулки по лагерю у туристов есть возможность побывать в здешней школе гладиаторов, посмотреть, как тренируют "идущих на смерть", и увидеть захватывающее зрелище, разворачивающееся на арене. Зрителям предлагают схватку нескольких гладиаторов, но после боя те внезапно устраивают восстание во главе со своим лидером - Спартаком.

Кстати

Цены на турнир

Если вы хотите посмотреть турнир рыцарей в замке "Львиная голова" утром, это обойдется в 700 рублей с человека - и взрослым, и детям. Вечернее представление для взрослых будет дороже - 900 рублей. Шоу длится чуть больше часа.

А чтобы посетить парк "Римская империя" в Геленджике, нужно заплатить 1000 рублей взрослым и 800 - детям. В цену входит шоу-программа длительностью 1,5 часа.

Конкретно

Музей Cредних веков