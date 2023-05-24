Топ-7 самых больших и величественных городских площадей в России

Площади занимают особое место в российском градостроении и истории страны. Раньше на площадях оглашали царские указы, устраивали публичные казни и государственные перевороты. Сегодня же эти места остаются центром притяжения горожан и туристов со всего мира. Массовые мероприятия, концерты, катание на горках и катках, развлечения и неспешные прогулки — все это проходит на площадях российских городов. А о самых больших и знаменитых расскажем в этой статье.

© runews24.ru

Площадь Куйбышева в Самаре

Видео дня

Площадь Куйбышева считается одной из самых больших в Европе. Её площадь — почти 18 гектаров. В XIX веке, когда площадь только появилась, она называлась Соборной, так как именно там находился главный городской храм Христа Спасителя. Позже площадь переименовали в Коммунальную, а в 1935 году — в площадь Куйбышева. Тогда же и разрушили храм, а из оставшиеся кирпичей большевики заложили фундамент будущего Дворца культуры.

Площадь стала местом важнейших исторических событий. Так, 7 ноября 1941 года здесь состоялся парад в честь годовщины Октябрьской революции, после чего войска отправлялись на фронт.

Сегодня это место проведения основной части массовых самарских мероприятий. Например, зимой площадь Куйбышева традиционно становится основной площадкой новогодних гуляний.

Московская площадь в Санкт-Петербурге

Московская площадь появилась в 1930-х годах, когда советская власть нуждалась в месте для проведения парадов и размещения партийных органов. Этим местом оказался незастроенный участок на пересечении Ленинского и Московского проспектов.

Вплоть до 1968 года площадь оставалась безымянной. В 1970-м перед зданием Дома Советов установили шестнадцатиметровый памятник Ленину. А в 2000-х годах здесь появился самый большой в Санкт-Петербурге фонтанный комплекс.

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге

Первоначально площадь называлась Адмиралтейский луг. Главной идеей архитектурного проекта стала победа русской армии над Наполеоном. Главный штаб замыкает полукругом площадь с противоположной стороны от царской резиденции.

Прогуливаясь по Дворцовой площади, можно также увидеть Зимний дворец, здание штаба Гвардейского корпуса, Триумфальную арку и Александровскую колонну. Сегодня это одна из главных достопримечательностей Петербурга. Туристов на площади можно встретить в любое время дня и года.

Площадь Ленина в Хабаровске

Площадь появилась практически одновременно с городом — во второй половине XIX века. Правда, тогда она называлась Николаевской. За всю историю площади название менялось несколько раз: Свободы, Сталина и, наконец, Ленина.

На территории расположены огромный и красивейший фонтанный комплекс, множество растений и места для отдыха, а вокруг площади Ленина стоят важные административные здания.

Красная площадь в Москве

Главная площадь России появилась в XV веке по указу Ивана III и сначала носила название Великий торг. Уже при Иване Грозном название изменилось на «Троицкая», а Красной она стала при Алексее Михайловиче Романове. Именно здесь расположено самое древнее сооружение — Лобное место, на котором в царские времена казнили приговорённых к смерти и зачитывали указы.

Камень, которым вымощена площадь — это габброделит, минерал вулканического происхождения. Его привезли в Москву из Крыма.

Удивительно, но, согласно соцопросу, не все коренные москвичи были на площади. А вот туристы, наоборот, считают экскурсию сюда одним из обязательных условий. Среди того, на что приходят посмотреть: Кремль, Мавзолей, здание Государственного исторического музея и десятки других достопримечательностей.

Исаакиевская площадь в Санкт-Петербурге

Еще одно из красивейших мест в Санкт-Петербурге. С севера площадь граничит с Адмиралтейским проспектом, а на юге — с Мариинским дворцом. Территорию облагородили ещё при строительстве Исаакиевского собора, но позже и само здание, и площадь неоднократно перестраивались.

По размерам Исаакиевский собор — третий в Европе. А площадь славится помпезным архитектурным ансамблем. Так, напротив — Мариинский дворец с городским парламентом, знаменитые гостиницы «Астория» и «Англетер».

Манежная площадь в Москве

Манеж был построен еще в 1817 году и долгое время был самым большим строением в России. А в 1930-е годы территорию перед ним стали называть Манежной. Правда, площадь переименовывали в честь 50-летия Октября к юбилею революции, также к празднованию планировали установить и памятники, но этого не случилось. Территория на десятилетия превратилась в стоянку для автобусов.