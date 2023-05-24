Домик Петра I: история маленького дворца великого императора

Самому первому зданию, музею и жилищу Санкт-Петербурга домику Петра I практически одновременно с городом исполняется 320 лет. Достопримечательность подготовили к праздничным мероприятиям. О настоящем, прошлом и будущем маленького дворца большого императора рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Захаров.

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Лишний мазок влево или вправо не допустим. Реставраторы, не торопясь, наводят красоту между перерывами в работе музея. Все готово к праздничным фотосессиям. Бюст императора и постамент, чтобы не повредить, отмыли нейтральным моющим средством. Затем покрыли защитным слоем синтетического декоративного воска.

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«Туристам можно быть спокойным, с одной стороны, с другой стороны, осторожным в обращении с памятниками: не стоит потирать бронзовые части как принято у многих экскурсоводов», – сказал художник-реставратор первой категории Алексей Кадыгробов.

Посмотреть на домик Петра на одноименной Петровской набережной гости города приходят с утра, когда тот еще закрыт для посетителей, хотя главное – внутри.

Дом в 60 квадратов, по распоряжению Петра, построили всего за три дня, по русской традиции, из сосновых бревен. Крыша покрыта гонтом – деревянной черепицей. Сени делят помещение на две части. Большая из них – для работы.Внутри все больше на европейский лад. Царь – знаток 14 ремесел, по легенде, даже кресло смастерил себе сам. Он провел здесь минимум шесть лет, но жил только летом. К холодам домик Петра так и не приспособили.

Все наводнения за 320-летнюю историю домик Петра ежегодно испытывал на себе. Вода могла доходить до уровня окон, а то и выше. Река была намного ближе. Мосты и набережные тогда еще не построили. Основным средством передвижения были ботики и лодки. Эта верейка принадлежала самому царю-императору. На ней он курсировал от «первоначального дворца» к летнему и другим объектам строящегося города.

Одну из первых личных лодок царя после его смерти оставили здесь на хранение. Император Александр III даже защитную галерею для нее достроил. Домик Петра всегда приносил доход.

«Всегда удивляются, что первое жилое здание города сохранилось, и мы его видим, и это все благодаря воле Петра. Он так захотел, ведь редкий город может похвастаться, что у него есть первый жилой дом», – отметил старший научный сотрудник, хранитель домика Петра I Надежда Александрова.