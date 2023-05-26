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2 часа назад

В Челябинске появится музей зерна

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В Челябинске готовят к открытию музей зерна к 125-летнему юбилею компании «Союзпищепром». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

В Челябинске появится музей зерна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музей, который появится по адресу Свердловский проспект 40А, будет включать в себя экспозицию и креативное пространство. По словам автора идеи и президента холдинга Александра Берестова, в данном проекте они хотели объединить прошлое и будущее упомянутого предприятия.

«Предприятие кормит страну третий век. У нас есть исторический бэкграунд, который хотелось бы оставить будущим сотрудникам. При этом мы также хотим сформировать базу для дальнейшего развития предприятия, в том числе в сфере здорового питания», — пояснил свою задумку Берестов. Отмечается, что открытие запланировано на ноябрь 2023 года.

В будущем музее планируют проводить встречи, лекции, онлайн-семинары и мастер-классы. Технологи смогут послушать известных специалистов, пообщаться друг с другом и вместе поработать над разработкой новых блюд. Более того, эти блюда можно будет сразу приготовить — для этого оборудуют кулинарную студию.

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль имени Тарковского пройдет в Ивановской области.

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