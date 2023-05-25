День города Санкт-Петербурга 2023: программа мероприятий

День города Санкт-Петербурга отмечается 27 мая и в этом году выпадает на субботу.

«Рамблер» рассказывает, какие интересные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в честь дня города.

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Программа праздничных мероприятий с 26 по 28 мая

На самом деле отмечать день города начинают заранее, но самые интересные мероприятия пройдут в выходные.

26 мая

27 мая

Традиционно 27 мая в 10 часов утра на Сенатской площади проходит возложение цветов к памятнику Петра I, а в 11 часов цветы приносят к его могиле в Петропавловском соборе.

Затем начиная с 11 часов утра и до шести часов вечера на экранах, установленных на Сенатской площади, покажут поздравительная видеопрограмма «Признание в любви». Программа подготовлена в честь 320-летия Северной столицы.

В полдень на Петропавловской площади пройдет торжественная церемония полуденного выстрела, а затем начнется праздничный концерт.

Также 27 мая на Ростральных колоннах будут зажжены факелы: утром с 10 часов до 11 часов и ночью с 23:55 до 00:05.

Академия Штиглица проведет ежегодный Фестиваль искусств «Соляной городок – город мастеров» с 12 часов дня до половины шестого вечера.

Еще в этот день на трех сценах Мариинского театра пройдет Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Концертном зале в 14:00, а вечером Валерий Гергиев будет дирижировать на исторической сцене, где дадут оперу Петра Чайковского «Иоланта». На второй сцене Мариинского театра покажут балет «Дочь Фараона» Цезаря Пуни.

Также в день города откроется сезон навигации по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

В парке Академии художеств Гильдия Шутов Санкт-Петербурга и театр «Комик-трест» представят променад-спектакль «Шутейная ассамблея на Берегах Невы». Начало в 11:30.

Ежегодный фестиваль мороженого пройдет с 27 по 28 мая на площади Островского.

В 18.00 на сцене Михайловского театра покажут оперу Петра Чайковского «Пиковая дама».

Вечером – в 21:30 – на Дворцовой площади начнется гала-концерт «Классика на Дворцовой». Зрители увидят выступления оперных звезд, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, молодежного хора «СоГласие», артистов Театра балета имени Леонида Якобсона, балета Аллы Духовой «Тодес» и чемпионов мира по танцевальному спорту.

В Музыкальном театре имени Ф.И. Шаляпина в 23:15 начнется фестиваль «Музыка Дворцового моста».

В ночь с 27 на 28 мая (23:50 – 01:00) пройдет Петровский фестиваль огня на разных площадках: акватория реки Невы, Дворцовый мост, Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, пляж Петропавловской крепости. Лучшие места для наблюдения за фейерверками на Дворцовой набережной и Стрелке Васильевского острова.

Также с 27 по 28 мая в Петропавловской крепости Дом народного творчества и досуга проведет фестиваль «Серебряное ожерелье» в рамках Дней народной культуры Северо-Западного региона.

28 мая