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Путешествие в мир Древнего Египта и концерты на свежем воздухе: куда сходить в Петербурге в июне

Аналитики сервиса «Яндекс. Афиша» рассказали, какие мероприятия в Северной столице можно посетить в июне. В первый месяц лета в городе проходят интересные выставки, концерты на свежем воздухе и события для детей.

Куда сходить в Петербурге в июне
© РИА "ФедералПресс"

«Первый месяц лета обещает быть богатым на культурные ивенты», – говорится в сообщении.

Спектакль в стилистике 19 века «Без вины виноватые» состоится 18 июня в театре им. Ленсовета. В театре комедии им. Акимова 11 июня можно будет посмотреть постановку «Бешеные деньги». Петербуржцы и гости города также смогут сходить на спектакли «Смешанные чувства», «Операция «Развод» и «Отдам бывшего в хорошие руки».

До 25 июня желающие смогут посмотреть выставку, посвященную японской манге. Она проходит в пространстве «Севкабель Порт». Есения Раевская, актриса театра «Мастерская» Григория Козлова, проведет зрителя по экспозиции театральной выставки «Театр фотогеничен». Также петербуржцы и гости города могут отправиться в путешествие в таинственный и чарующий мир Древнего Египта.

В Северной столице в июне также пройдут и концерты. Например, Алены Швец, ATL, Чиж & Co и другие. Некоторые события продут на свежем воздухе. Так, 10–11 июня в пространстве «Севкабель Порт» состоится фестиваль Stereoleto. Гости услышат треки Басты, Владимира Кузьмина, групп «Альянс» и «Дельфин» и многих других.

В городе пройдут события и для детей. В парке Есенина 3 и 4 июня можно посетить цирк-шапито братьев Мансуровых с программой «Планета чудес». Кроме того, дети в театре марионеток им. Деммени смогут познакомиться с историей Гулливера, а в Балтийском доме посетить спектакль по произведению «Королевство кривых зеркал».

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