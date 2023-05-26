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Строители превратили сад в ядовитое болото

Строители из Великобритании превратили сад местной жительницы в ядовитое болото. Собственница переживает, что опасные химикаты могут навредить ее питомцам, передает The Mirror.

Строители превратили сад в ядовитое болото
© Lenta.ru

Джейн Бэмфорд обратилась к специалистам с просьбой устранить лишнюю воду, которая скопилась на ее заднем дворе. После проведенных ими работ на газоне образовался толстый слой субстанции, напоминающей бензин. По словам Бэмфорд, из-за этого у двух ее собак начались проблемы со здоровьем.

Одна собака страдает от болей в животе, у другой выпала шерсть на лапе. Хозяйке животных пришлось потратить 124 фунта стерлингов (около 12,2 тысячи рублей) на ветеринара. Врачи настоятельно рекомендовали ей держать собак подальше от отравленного сада.

В заведующей домом Бэмфорд компании Platform Housing Group заявили, что уже связались с девелопером, которой проводил работы на заднем дворе пострадавшей. По словам представителей организации, строители примут меры и исправят ситуацию.

Ранее строители разрушили дом британской семьи и сбежали с деньгами за невыполненную работу. Пострадавшей семье пришлось заплатить другому подрядчику, чтобы починить жилье.

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