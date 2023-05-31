Сразу двух тигров встретила женщина на дороге в Приморье

Автор видео призналась, что давно хотела увидеть этих хищников, и вот мечта сбылась. Женщина какое-то время любовалась животными через окно автомобиля. А после, проехав чуть вперед, даже рискнула выйти из машины. Как отметили специалисты, это было очень опасно, так как в траве мог прятаться и третий тигр.