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Сразу двух тигров встретила женщина на дороге в Приморье

В окружении хищников. Женщина в Приморье повстречала на дороге сразу двух амурских тигров, сообщает «МИР 24».

Сразу двух тигров встретила женщина на дороге в Приморье
© Мир24

Автор видео призналась, что давно хотела увидеть этих хищников, и вот мечта сбылась. Женщина какое-то время любовалась животными через окно автомобиля. А после, проехав чуть вперед, даже рискнула выйти из машины. Как отметили специалисты, это было очень опасно, так как в траве мог прятаться и третий тигр.

Накануне амурский тигр набросился на женщину в Приморье и нанес ей серьезные травмы. Пострадавшая выжила и сейчас находится в больнице.

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