Сразу двух тигров встретила женщина на дороге в Приморье

В окружении хищников. Женщина в Приморье повстречала на дороге сразу двух амурских тигров, сообщает «МИР 24».
Автор видео призналась, что давно хотела увидеть этих хищников, и вот мечта сбылась. Женщина какое-то время любовалась животными через окно автомобиля. А после, проехав чуть вперед, даже рискнула выйти из машины. Как отметили специалисты, это было очень опасно, так как в траве мог прятаться и третий тигр.
Накануне амурский тигр набросился на женщину в Приморье и нанес ей серьезные травмы. Пострадавшая выжила и сейчас находится в больнице.