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Загадки пустыни Намиб, которые ставят в ступор ученых

Пустыня Намиб расположилась в юго-западной части Африки и захватила собой территорию трех стран: Намибии, Анголы и Южной Африки. Площадь пустыни составляет более 100 тысяч квадратных километров и идет вдоль побережья океана.

Загадки пустыни Намиб, которые ставят в ступор ученых
© Unsplash

Эта пустыня не похожа на другие и имеет свои отличительные особенности. Некоторые из них ученые до сих пор не могут разгадать. Намиб остается одной из самых таинственных пустынь в мире и ее продолжают изучать. Это — самая древняя пустыня в мире, она существовала еще во времена динозавров, поэтому некоторые особенности в ней нетипичны. О том, какие странности не могут разгадать ученые, — в материале “Рамблера”.

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Гигантские дюны

Дюны в пустыне Намиб можно действительно назвать гигантскими, так как иногда они могут сравняться по высоте с 10-этажным домом. Точно неизвестно, как формируются такие высокие дюны, ведь в этой пустыне крайне редко случаются песчаные бури.

Уникальная флора и фауна

В Намибе живут уникальные животные и растут деревья, которых нет нигде в мире. Считается, что флора и фауна этой пустыни сформировалась еще во времена динозавров и остается в качестве древнего наследия людям. Именно поэтому все, что здесь растет и живет — уникально, и это — древнейшие виды растений и животных. Точно ученые не могут назвать дату их появления.

Unsplash

Например здесь живут жуки-чернотелки, которые адаптировались к выживанию в экстремальных условиях и долгое время могут существовать без еды и воды. Также в пустыне можно наблюдать уникальной красоты деревья.

Атлантический океан и пустыня

Намиб — единственная пустыня, которую омывает Атлантический океан. Зарождение такого типа почвы в прибрежных водах само по себе остается загадкой для ученых. Несмотря на жару, у берегов пустыни часто останавливаются тюлени, морские птицы и даже пингвины.

Пустынный пляж на Бали, о котором мало кто знает

То, как они справляются с жарой Намиба — остается нерешенной загадкой для ученых. Они уверены, что их привлекает большое количество рыбы и холодные подводные течения. Однако, несмотря на жару и засушливый климат, они остаются и устраивают себе лежбища в прибрежных районах пустыни.

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