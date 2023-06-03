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Город мертвых в Каире: почему люди живут на кладбище

На юго-востоке столицы Египта расположено кладбище Эль-Карафа, которое в народе называют городом мертвых. Его площадь занимает 6,5 квадратных километров и представляет собой целую систему некрополей и мавзолеев. Несмотря на то, что Эль-Карафа — настоящее действующее кладбище, здесь живут около полумиллиона людей.

Город мертвых в Каире: почему люди живут на кладбище
© Robert Prazeres/commons.wikimedia.org

Некоторые люди живут прямо в мавзолеях и здесь же растят детей, работают и даже имеют хозяйство. О том, почему люди живут рядом с мертвыми, — в материале “Рамблера”.

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Отношение к смерти

Не секрет, что в египетской культуре отношение к смерти было совсем иным. Кладбища никогда не воспринимались как что-то страшное, а к смерти относились как к переходу из одного тела в другое.

Позднее исламские традиции диктовали, что после смерти умершего над его могилой нужно было читать священную мусульманскую книгу Коран. В зависимости от статуса человека чтение Корана продолжалось от нескольких дней до месяца. Чтобы люди не прерывались во время чтения, в склепах и мавзолеях оборудовали место для жилья и отдыха.

Дешевое жилье

Однако история Эль-Карафа никак не связана с религией. В 60-х годах прошлого века столица Египта начала развиваться гораздо быстрее, чем другие города. Это повлекло за собой масштабную волну миграции в столицу. Жилье дорожало, зарплаты падали и не все смогли позволить себе арендовать достойное жилье.

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Последующие кризисы в стране увеличили количество бездомных и бедных. Людям было некуда идти, поэтому в качестве жилища они выбирали для себя кладбище. Так как Эль-Караф — древнее кладбище, в мавзолеях находилось место для отдыха. Там и обосновывались новые жильцы.

Как устроен город мертвых

В некрополе существует своя система жизни. Здесь есть собственные трущобы, но более престижным жилье считается в центре Эль-Карафа. Вместе с бездомными здесь живут и сотрудники кладбища. В склепах они обустраивают настоящее жилье, нелегально проводят электричество и воду, ставят мебель и обживают всеми возможными способами.

nara.getarchive.net

Юридически земля и могилы принадлежат потомкам тех, кто там захоронен. Однако родственники либо не навещают могилы предков и не знают, что на них происходит, либо сердобольно пускают нуждающихся на свою землю. Многие из тех, кто живет сейчас в городе мертвых, родились там и продолжают дело своих родителей. Большое количество людей работают мастерами прямо в некрополе, некоторые уезжают на работу в город.

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