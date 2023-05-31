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В Дубае за два года построят копию Луны

Высота здания в форме Луны составит 224 метра - это будет своего рода небоскреб. Считается, что после возведения внутрь легко поместятся 2,5 млн посетителей.

В Дубае за два года построят копию Луны
© Российская Газета

На верхних этажах планируется соорудить 300 частных резиденций и отель Moon World Resort. Для быстрого перемещения между этажами будет использоваться "лунный шаттл" - скоростной лифт в космическом стиле. Строительство планируют завершить за два года.

Но главная фишка небоскреба в форме Луны - возможность ощутить себя космическим туристом. Сообщается, что на одной из территорий внутри здания будут воссозданы лунные условия. Можно предположить, что дизайнеры воссоздадут звездное небо, видную вдалеке Землю и лунный грунт.

Стоимость строительства составит 5 млрд долларов.

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