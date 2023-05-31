В Японии появились "тренеры по улыбке"

В Японии набирают популярность мастера, которые буквально "возвращают" людям мастерство улыбки. Местные жители обратили внимание, что после нескольких лет пандемии их лица утратили прежнюю эластичность и требуют восстановления. В период коронавируса все носили маски и в итоге разучились правильно использовать мышцы лица для выражения своих эмоций.

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Недавно власти Японии отменили ковидные ограничения. Граждане стали сбрасывать маски, и многие вдруг с ужасом обнаружили, что не могут улыбаться, как прежде. Уголки губ стали непослушными, а лица словно окаменели.

Компания Egaoiku, предлагающая курсы по развитию улыбки, к примеру, после отмены ограничений заметила рост спроса на свои услуги в 4,5 раза.

А радиоведущая Кэйко Кавано столкнулась с похожей проблемой еще до того, как в мире узнали о коронавирусе, пишет The New York Times. В какой-то момент она прекратила делать артикуляционные упражнения для поддержки своей дикции, после чего улыбка начала медленно исчезать с ее губ. Обеспокоенная японка разработала комплекс упражнений, который вернул ей прежнюю форму, а потом стала преподавать его как онлайн, так и очно.

Теперь уроки бывшей радиоведущей пользуются спросом в крупных компаниях, домах престарелых и даже среди молодых мам, которые перестают улыбаться от перегрузок домашними делами.