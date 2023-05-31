В Японии появились "тренеры по улыбке"
В Японии набирают популярность мастера, которые буквально "возвращают" людям мастерство улыбки. Местные жители обратили внимание, что после нескольких лет пандемии их лица утратили прежнюю эластичность и требуют восстановления. В период коронавируса все носили маски и в итоге разучились правильно использовать мышцы лица для выражения своих эмоций.
Недавно власти Японии отменили ковидные ограничения. Граждане стали сбрасывать маски, и многие вдруг с ужасом обнаружили, что не могут улыбаться, как прежде. Уголки губ стали непослушными, а лица словно окаменели.
Компания Egaoiku, предлагающая курсы по развитию улыбки, к примеру, после отмены ограничений заметила рост спроса на свои услуги в 4,5 раза.
А радиоведущая Кэйко Кавано столкнулась с похожей проблемой еще до того, как в мире узнали о коронавирусе, пишет The New York Times. В какой-то момент она прекратила делать артикуляционные упражнения для поддержки своей дикции, после чего улыбка начала медленно исчезать с ее губ. Обеспокоенная японка разработала комплекс упражнений, который вернул ей прежнюю форму, а потом стала преподавать его как онлайн, так и очно.
Теперь уроки бывшей радиоведущей пользуются спросом в крупных компаниях, домах престарелых и даже среди молодых мам, которые перестают улыбаться от перегрузок домашними делами.
Вместе с тем некоторые эксперты утверждают, что курсы для постановки улыбки больше подходят для приверженцев западной культуры. Так, к примеру, считает исследователь столичного Университета Кэйо по имени Томохиса Сумида. По его мнению, для японских барышень характерно на публике прятать свою мимику. Они зачастую смущенно прикрывают лицо рукой, когда смеются или улыбаются.