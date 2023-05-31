На что похожа квартира-музей выдающегося архитектора Леонтия Бенуа

Северная столица богата музеями. Но этот - особенный. Старинный дом на 3-й линии Васильевского острова, квартира номер 8. Человек, который заглянет сюда случайно, наверняка не сразу поймет, куда попал. Внутри - уютные домашние интерьеры, а в прихожей висят афиши музыкальных вечеров. Здесь же, в зале с роялем, публика слушает Шопена. На стенах - картины разных эпох, повсюду раритетная мебель и предметы искусства. Все это рассматривают многочисленные гости, а с подоконника за ними наблюдает роскошный кот.

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Что это - музей, музыкальный салон, арт-галерея или просто квартира с историей? Все сразу. Необычное пространство создали потомки выдающегося архитектора Леонтия Бенуа. В 1897 году он построил доходный дом, где поселилось и его большое семейство. Уникальная квартира почти без потерь пережила советское коммунальное время, и сегодня это одно из самых живых исторических мест Петербурга.

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14 человек и два кота

- Все, кто работает в этом доме-музее, - родственники, - рассказывает его директор, праправнучка архитектора Анастасия Мурзина-Бенуа. - Но главная особенность нашего музея заключается в том, что мы по-прежнему здесь живем.

Постоянные обитатели квартиры - 14 человек и два кота. Жилая половина не отделена от музейной. Однако семь комнат все же остаются в распоряжении семьи, а вот остальные семь доступны гостям. В фамильной квартире каждый может зайти в рабочий кабинет Леонтия Николаевича, его подлинный интерьер полностью сохранен. Открыта для посещений мини-столовая. Свою атмосферу создают концертный зал с арфой, фисгармонией и роялем.

Среди гостей много туристов, которым интересно побывать не просто в музее, а в настоящем петербургском доме.

Музыкальный салон в своей квартире предусмотрел сам архитектор. При этом он так все продумал, что концерты - порой три-четыре в день - не мешают соседям. Приглашения выступить в музее-квартире принимают лучшие исполнители. Его хозяйка и сама играет на арфе и фисгармонии.

В отличие от классических музеев с экспонатами под стеклом здесь практически все разрешается трогать. Можно сидеть в старинных креслах, примерять шляпки с перьями, листать раритетные книги. И гости стараются оправдать доверие, ничего не испортить. Наверное, сама квартира Бенуа располагает к бережному отношению ко всему вокруг.

Постоянные обитатели квартиры Бенуа - четырнадцать человек и два кота

- Когда она была коммуналкой, соседи понимали, в каком месте живут. Потому почти все в квартире сохранилось в первоначальном виде. В советское время появилось много перегородок, но в ходе ремонта мы оставили только одну - как памятник эпохе, - улыбается Анастасия.

Хозяйка дома проводит по нему экскурсии, которые начинаются так: "История жизни иногда бывает более удивительной, чем романы. И это как раз наш случай".

Влюбился в ученицу

Леонтий Бенуа был счастлив в браке. И это помогало ему в творчестве. Фото: Репродукция ТАСС

Леонтий Бенуа был разносторонним человеком. Прежде всего это значимый для Петербурга архитектор: он построил 54 здания, в том числе корпус Русского музея, Великокняжескую усыпальницу, Певческую капеллу имени Глинки, Дом трех Бенуа. Преподавал в Академии художеств, был прекрасным, тонким художником, его работы можно увидеть в семейном музее.

- Но Леонтий Николаевич обладал еще одним талантом - любить свою семью. В юности его пригласили давать уроки рисования Марии Сапожниковой, дочери богатого астраханского купца. Вскоре она стала его женой. Этот брак был счастливым, у них родились восемь детей. Брат Леонтия - художник Александр Бенуа - даже считал, что это помешало ему сполна раскрыться в изобразительном искусстве. Но я думаю, семейное счастье, наоборот, помогало нашему предку в творчестве, - отмечает праправнучка.

Дети "с карандашом в руке"

В роду Бенуа много разносторонне одаренных людей. Племянница Леонтия Николаевича Зинаида Серебрякова - известная художница, в квартире Бенуа хранится одна из ее ранних работ. Нина Леонтьевна - прабабушка нашей героини - вышла замуж за профессора мозаики Владимира Фролова, создателя мозаик храма Спаса-на-Крови и станций метро в Москве. У них было три сына, в том числе кинорежиссер Андрей Фролов, автор "Первой перчатки" и других советских фильмов. Среди внуков Леонтия и Марии - архитектор Логин Шретер, мозаичист Галина Шретер, кинорежиссер и актер Питер Устинов, чемпион СССР по теннису Михаил Шретер и другие выдающиеся люди.

В чем же секрет такой высокой концентрации талантов? Александр Бенуа объяснял это тем, что все дети в роду появлялись на свет "с карандашом в руке". При этом музыка в семье имела не меньшее значение, чем живопись и архитектура.

Кстати, у Анастасии Мурзиной-Бенуа четыре дочери: Алла, Марианна, Ксения и Камилла. Две из них выбрали творческие профессии. Марианна стала музыкантом, играет на флейте. Ксения - художница. Младшая из сестер Камилла еще учится в школе, но уже занята в семейном музее и хочет работать в сфере туризма.

Мария Александровна Бенуа и ее семеро детей. Не хватает только самой младшей, Нади, - она тогда еще не родилась. Фото: Святослав Акимов

История одного шедевра

У меценатов Сапожниковых была роскошная домашняя коллекция живописи, 90 картин Рубенса, Дени, Тропинина и других мастеров. В 1880 году отец подарил Марии Александровне на свадьбу настоящее сокровище - "Мадонну с цветком" Леонардо да Винчи. Почти сто лет она находилась в квартире на Васильевском, а с 1974 года хранится в Эрмитаже. Ее второе имя - "Мадонна Бенуа".

После концертов хозяйка музея приглашает посетителей в гостиную, где рассказывает о доме и семье. Когда заходит речь о "Мадонне", она показывает на стену над изящным туалетным столиком:

- Вот здесь висела эта картина. Но с началом Первой мировой войны Леонтий Николаевич стал переживать за судьбу шедевра, и они с женой решили передать его Эрмитажу. Это был жест патриотизма. Французы предлагали за картину полмиллиона франков. Эрмитаж купил ее всего за 150 тыс. рублей, да и то в рассрочку. Но Леонтий Бенуа считал себя истинно русским человеком, хотя в нем не было ни капли русской крови. Он никогда даже не рассматривал вопрос об эмиграции, - отмечает его праправнучка.