Загадочные исчезновения людей в долине Хэйчжу в Китае

На склоне горы Меань в юго-западной части Китая раскинулась огромная и таинственная долина Хэйчжу – так называемая лощина черного бамбука. Ее площадь составляет около 180 квадратных километров. Несмотря на невероятную красоту природы в этих местах, люди привыкли обходить это место стороной, хотя многих оно и манит своими мистическими легендами.

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Все дело в том, что с самых давних времен в этих местах, расположенных на территории провинции Сычуань, бесследно пропадали люди. Еще недавно, даже если бы вы являлись смелым туристом, желающим проверить на себе распространенные слухи и любителем адреналина, вам вряд ли удалось бы найти проводника, который согласился бы сопроводить вас на этой территории. Однако теперь туризм там налажен довольно неплохо, а рядом расположились многочисленные сувенирные лавки. При этом особо суеверные жители близлежащих поселений буквально содрогаются от ужаса, когда речь заходит о лощине черного бамбука – они называют это место Долиной смерти.

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Хэйчжу имеет крайне дурную славу и история этого места окутана множеством мистических легенд. Однако научных подтверждений они никогда не получали, потому что там ни разу не проводилось серьезных исследований. Однажды туда была отправлена целая экспедиция от Академии наук КНР, но исследователям не удалось обнаружить ничего подозрительного. И, да, им даже удалось оттуда вернуться. Потому в целом все истории, связанные с этим местом можно считать скорее мифами.

Однако объяснений, почему в лощине многие годы пропадают люди, так и не было найдено, поэтому люди предпочитают не рисковать и остаются верны уже сформировавшемуся мнению о том, что лощина черного бамбука является одним из самых аномальных мест на планете Земля и ее стоит обходить стороной.

Среди местных жителей существует убеждение, что в долине нельзя заходить дальше перевала Ши-мень. Согласно поверьям, именно за ним начинается аномальная зона, в которой пропадают бесследно люди, животные и разбиваются без причин самолеты. Местные считают это место порталом в другой мир.

Самые многочисленные исчезновения людей были зафиксированы в 1950-м году – около ста человек за одно лето. А их тела так и не были найдены. В том же году над лощиной случилось крушение самолета. В 1962-м году в бамбуковых лесах пропала целая группа геологов, вернулся только гид. В 1966-м и 1976 годах из лощины не вернулись отряд военных картографов и группа инженеров-лесничих.

Те, кому удавалось выбраться, рассказывали жуткие истории, будто бы исчезновениям людей предшествовало появление густого тумана и странных звуков. Также некоторые отмечали, что в такие моменты появлялось ощущение, будто время останавливается.