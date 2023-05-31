Рассел Кроу открыл первый лифт в Колизее

Звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу и министр культуры Италии открыли первый лифт в Колизее. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Лифт в памятнике архитектуры древнего Рима стеклянный, из его кабины можно рассмотреть окрестности. Кроме того, его наличие избавит посетителей от необходимости пешком преодолевать 100 крутых ступеней.

Фильмы о гладиаторах не снимают в Колизее, роль Колизея в «Гладиаторе» 2000 года исполнял амфитеатр в Эль-Джеме.