В Екатеринбург привезли мощи Георгия Победоносца: он считается покровителем воинства и силовиков
В Екатеринбург доставлен ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца. Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, прошла в Храме-на-Крови. Святой считается покровителем воинства и силовых структур.
«Сегодня прибыл ковчег с мощами святого Георгия Победоносца, который издревле считается покровителем военных, воинства. Сегодня мы понимаем, что победа – она в руках Божиих, в руках тех, кто сегодня держит оружие. Мы просим, чтобы это оружие, по возможности, было как скальпель в руках умелого хирурга, сделало маленькую ранку, но даровало исцеление, чтобы мы переболели и мир пришел на нашу землю. И не было бы ни слез, ни воздыханий, но было то, что пережили наши предки 9 мая 1945 года, — желание жить по-новому», — сказал митрополит Евгений.
Начала Божественной литургии у Храма-на-Крови ожидали толпы верующих.
«Сегодня у нас другие времена и другие нужды. И мы просим Творца, чтобы он даровал нам мир. Но не просто так, чтобы все стало, как прежде, мир должен быть дарован через победу, как исцеление даруется через то, чем человек переболел. Идет специальная военная операция, большая беда. О том, что за беда, мы читаем в новостях», – обратился митрополит к верующим.
Отметим, что ковчег будет пребывать в Екатеринбурге 2 июня в течение всего дня, до 19 часов.