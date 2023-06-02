В Екатеринбург привезли мощи Георгия Победоносца

«Сегодня прибыл ковчег с мощами святого Георгия Победоносца, который издревле считается покровителем военных, воинства. Сегодня мы понимаем, что победа – она в руках Божиих, в руках тех, кто сегодня держит оружие. Мы просим, чтобы это оружие, по возможности, было как скальпель в руках умелого хирурга, сделало маленькую ранку, но даровало исцеление, чтобы мы переболели и мир пришел на нашу землю. И не было бы ни слез, ни воздыханий, но было то, что пережили наши предки 9 мая 1945 года, — желание жить по-новому», — сказал митрополит Евгений.