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«Ешь! Смотри! Люби!» – рестораторы признаются в любви кино

С 19 июня по 9 июля 2023 года в Москве под эгидой ресторанного гида «Афиша-Рестораны» вновь пройдет гастрономический фестиваль «Ешь! Смотри! Люби!».

«Ешь! Смотри! Люби!» – рестораторы признаются в любви кино
© Unsplash

Впервые запустив этот формат в 2020 году, его организаторы – Михаил Шенштейн, руководитель проекта «Афиша-Рестораны» и Мария Лобанова, известный гастрообозреватель и автор телеграм-канала Food and the City – получили такой яркий отклик от любителей кино и вкусной еды, что решили возобновить проект в этом году.

Концепция фестиваля – рассказ о самых известных шедеврах мирового кинематографа через вкусы, ведь творения шеф-поваров можно сравнить с небольшими картинами с собственным сюжетом, а многие коктейли и блюда навеяны культовыми киноперсонажами.

Около 40 ресторанных проектов Москвы примут участие в фестивале «Ешь! Смотри! Люби!», чтобы рассказать, с каким фильмом они ассоциируют свою кухню и атмосферу. Это не только познакомит гостей с многообразием концепций, представленных на фестивале, но и покажет творческую, креативную составляющую ресторанной жизни. А самые разные запланированные в рамках фестиваля мероприятия – от киноклубов до кинопоказов – позволят превратить рестораны в заметные очаги светской и культурной жизни.

О своем участии уже заявили такие известные рестораны, как Buro. TSUM, «ERWIN. РекаМореОкеан», «#СибирьСибирь», Community, «Пифагор», «Стрелка», Saviv.

Среди выбранных кинопроектов, настроение которых рестораны будут отражать в своем фестивальном меню, – шедевр Федерико Феллини «La Dolce Vita» от ресторана итальянской кухни Butler, сериал «Клан Сопрано» от проекта Уиллиама Ламберти Lumicino и всеми любимый «Секс в большом городе» от Grace Bistro.

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