«Дикая Мята-2023» — две недели до фестиваля

В фестивальном конкурсе косплея можно выиграть встречу с артистом и другие ценные призы, на «Дикой Мяте» появились муралы с известными музыкантами, а на поле появится пункт сбора пластиковых отходов.

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16–18 июня 2023

Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.

Билеты на mintmusic.ru

До крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» осталось всего две недели — в этом году open-air пройдет 16-18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет более 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

«Дикая Мята» как арт-объект – на поле появились авторские муралы с изображением известных музыкантов.

В начале мая на территории фестиваля художники из разных городов России начали рисовать авторские муралы с изображением известных артистов, повлиявших на развитие музыкальной индустрии всего мира. Всего за месяц на поле появились изображения Егора Летова, Janis Joplin, Amy Winehouse, группы Nirvana, Detsl aka Le Truk и Луи Амстронга.

- Мы благодарны всем художникам, которые всего за месяц проделали такую великолепную работу. Сейчас эти картины радуют гостей кэмпа, нашу команду, которая уже приступила к монтажу фестиваля и, надеюсь, понравятся всем гостям «Дикой Мяты». Мы и дальше будем продолжать создавать новые муралы и развивать нашу фестивальную территорию, - комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Выиграй встречу с артистом и другие ценные призы от фестиваля!

Организаторы фестиваля запустили любимый поклонниками «Дикой Мяты» конкурс косплея на артистов, выступающих на мероприятии в этом году. Чтобы принять участие необходимо сделать косплей на любимого артиста до 10 июня и выложить фото в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #косплейдикаямята. В ходе конкурса будут разыграны ценные призы: пожизненный абонемент на фестиваль, встреча с любимым артистом, мерч, билеты на компанию для друзей, а также новый смартфон. Все подробные условия в социальных сетях «Дикой Мяты».

Пресс-служба

На поле появится пункт сбора пластиковых отходов.

«Дикая Мята» из года в год остается фестивалем, заботящимся не только о людях, но и о природе. На все лето в Инфоцентре фестиваля и пространства «Дикая Мята Кэмп» появится пункт сбора пластиковых отходов. Гости мероприятия и жители региона смогут привезти и сдать на переработку пустые пластиковые ПЭТ бутылки и алюминиевые банки из-под напитков емкостью до 2 литров. Далее из переработанного пластика будут создаваться музыкальные инструменты, мебель, одежда и многое другое.

Также на фестивале будет работать территория красоты — каждый желающий сможет воплотить мечту и набить тату, заплести дреды, афро-косы, брейды, нарастить в волосы перья, протестировать уходовую косметику, а для мужчин будет работать барбершоп.

В ближайшее время будет опубликовано полное расписание фестиваля — следите за новостями «Дикой Мяты»!

Line-up 2023: Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, Polnalyubvi, Zoloto, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, «Аффинаж», Wildways, Антоха МС, Palc, «Казускома», «Пикчи!», Spokan Girls, Пол Пунш, DenDerty, хмыров, Pangeo, «Ермак!», Васса Железнова, «Вереница», Matanya, «Чемодан Гризли», «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», маяк, Gilead, Soltwine, «Манго Буст», «Бонд с кнопкой», «Приятели покойного», «Сегодняможно», «ищикосьеву», Balkanimans band, Оtta-orchestra, «Мэнсон Флетчер», hehehe, River Bridge, Moscow Klezmer Band, Terra, «Ткани», Black Lama, «внимание брусника!», «Индиалог», «Ерёмы», &OR, «Безобидный Тип», NeKLukva, GoKirtan, «в чем дело?», Blizkey, «ZEчипсы», Mesch!, «Балакирь» и многие другие.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Стоимость билетов: от 1500 до 7000 рублей. Повышение цен – 16 июня.

Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты» mintmusic.ru