Музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» возрождается

«Алиса», Гарик Сукачёв и «СерьГа» отправятся на возрожденный «Воздух Карелии».

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Легендарный музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» вновь прогремит с 16 по 18 июня 2023 года под Петрозаводском. Более 40 групп разных форматов и направлений встретятся со своими зрителями на территории вотчины карельского деда мороза Талвиукко - первого в республике этно-парка, музее наследия саамов с оленьей фермой и питомником ездовых собак со знаменитыми хаски. Фестиваль возрождается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

16 июня на фестивале «Воздух Карелии» выступят проект «TODD», а также группы «СерьГа», «Бригадный подряд», «7Б», «Скворцы Степанова», «Плаксы» и др.

Зонг-опера «ТОDD» - последняя работа Михаила Горшенёва и группы «Король и Шут». Тур с презентацией этого альбома был задуман ещё в 2012 году, но из-за театральной постановки, в которой Михаил Горшенев исполнил главную роль, и его скоропостижной смерти, эти выступления не состоялись. Спустя 11 лет родной брат Михаила Алексей Горшенёв и экс-участники легендарного «КиШа» при поддержке Лены Тэ покажут зрителям фестиваля «Воздух Карелии», как это было задумано изначально.

Голос Михаила Горшенёва будет сопровождать световое шоу и уникальный тематический видеоряд. Примечательно, что «Воздух Карелии» - единственный фестиваль этого года, зрители которого увидят концертную версию «ТОDDа».

17 июня гостей фестиваля ждут выступления группы «Алиса», Сергея Бобунца с хитами «Смысловых галлюцинаций», Мары, а также групп «Гран-КуражЪ», «Папин Олимпос», «Чёрный вторник», «Ангел НеБес», «Включай микрофон!», «Алёnа», «НЭП», «Цитадель», «Че» и др.

Легендарная группа «Алиса», которая будет закрывать своим выступлением этот день фестиваля, представит на нем большой полуторачасовой сет из лучших песен за всю 40-летнюю историю.

В заключительный день «Воздуха Карелии» - 18 июня - на фестивальную сцену выйдут Гарик Сукачёв, Игорь Растеряев, группы Gayazov$ Brother$, «Йорш», Znaki, «Космонавтов нет», «Разные люди», «Тролль гнёт ель», «Инкогнито», «Площадь Восстания» и др.

- Да, этот фестиваль под открытым небом возрождается! – говорит лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. – Несколько лет назад группа «СерьГа» принимала участие в этом фестивале, воспоминания самые замечательные. Так что добро пожаловать! Увидимся, услышимся!

В рамках фестиваля «Воздух Карелии» пройдет конкурс «Россия – это мы!». На нем будут представлены песни о нашей Родине, её народах, территориях, духовно-нравственных ценностях, о том, что сейчас происходит и чем живёт наш народ. Председатель конкурсного жюри «Россия — это мы!» - Сергей Галанин.

- На конкурсе будет много молодых групп, - рассказал Сергей. – Я как председатель жюри вместе с вами порадуюсь выступлениям этих замечательных коллективов.

Добраться до фестиваля можно всего за 5 минут от аэропорта «Петрозаводск», 25 минут от ж/д вокзала или за 15 минут от ТЦ «Лотос Плаза» на комфортабельных шаттлах. В этом году фестиваль предложит гостям две больших удобных парковки и два палаточных городка, один и которых расположен в шаговой доступности, другой - на живописной турбазе Урозеро неподалёку.

- Карелия - настоящая мекка для туристов со всего мира, - говорят организаторы фестиваля. - Зрители и участники фестивалей прошлых лет с удовольствием отметили удивительную атмосферу «Воздуха» - добра, уюта и, конечно, невероятного карельского воздуха! Приезжайте на фестиваль и убедитесь в этом сами!

Фестиваль «Воздух Карелии» с 2005 пользуется заслуженным авторитетом у любителей музыки всех направлений и возрастов.

Это один из самых масштабных фестивалей под открытым небом на севере Европы, собиравший за три дня до 30 тыс. гостей.