Проклятое место: Отдохнул в Форосе – потерял должность

О жизни в СССР конца 1980-х годов сняты десятки документальных фильмов. И обязательно в каждом – пустые прилавки магазинов и огромные очереди. При этом подразумевается, что в экономических трудностях конца 1980-х виноват социалистический строй, а не группа правителей, разбазаривших народное добро и в конце концов разваливших Союз.

© Свободная пресса

Несмотря на все проблемы, в конце 1985 года было принято решение о создании новой резиденции для главы партии и государства. Для её строительства было выбрано крайне неудобное место вблизи посёлка Форос.

Видео дня

Зачем? Ведь в СССР для отдыха руководства и так имелось 13 государственных дач. Не много ли? В богатейшей стране мира США у президента всего две резиденции – Белый дом в Вашингтоне и Кемп-Девид в штате Мэриленд. У вице-президента всего одна резиденция – в центре Вашингтона. И всё!

Свободная пресса

Однако Раисе Максимовне Горбачёвой не понравилось отдыхать в Ореанде – в крымской резиденции Брежнева.

И она выбрала для своего будущего дворца уникальное место – недалеко от мыса Сарыч располагался единственный в мире заповедник можжевеловых древовидных растений, но на месте строительства растений было мало.

Сотни самосвалов свозили грунт, так как комплекс возводился на голых скалах. Вырубали реликтовые деревья – секвойи, итальянские и алеппские сосны, алтайские, гималайские и ливанские кедры. Вместо них сажали кипарисы, чёрный бамбук и другие деревья и кустарники из Никитского ботанического сада. Всего около ста видов.

Резиденция получила номер 11 и кодовое название «Заря».

Чтобы защитить главное здание от постоянных и сильных ветров, строители с помощью взрывов углубились в стоявшую здесь гору, сделав её прикрытием. Со стороны гор первый и цокольный этажи не были видны – казалось, что стоит у моря скромный двухэтажный коттедж. Но и со стороны моря дачу можно было видеть лишь издалека, и она, врезанная в гору, как бы теряла реальные очертания и размеры.

Свободная пресса

Строительство новой резиденции шло быстро. На строительстве дворцового комплекса трудилось более двух тысяч военных строителей, в том числе и из строительных подразделений КГБ. Многие материалы доставляли грузовыми самолётами из-за границы: мрамор и отделочные материалы везли в Форос из Италии, кафель для ванных комнат – из Германии.

Десять министерств Украины поставляли материалы, оборудование и рабочих высшей квалификации для дворцового комплекса. Его меблировкой занимались 35 предприятий УССР. Из республиканского бюджета, который уже начинал худеть, в строительство было вложено свыше 3,5 миллионов рублей.

1987 год – не 1937-й, и информация о строительстве дворца Горбачёва за счёт бюджета УССР быстро расходилась на Украине и служила серьёзным аргументом сторонников выхода республики из состава СССР.

Проект всё время дополнялся новыми и дорогостоящими деталями: летний кинотеатр, грот, зимний сад, крытые эскалаторы от главного дворца к морю. А ещё – теннисный корт, кинозал, водный каскад, бильярдная, фонтан, тренировочный зал, вертолётная площадка. Были возведены дома для персонала, охраны, гостей, пищеблок. Построен большой узел спецсвязи с огромной радиомачтой. В море вблизи дачи проложили подводный кабель. Если к нему подвести ток, то потенциальные диверсанты-аквалангисты погибнут на расстоянии до 500 метров от кабеля.

На даче «Заря» чета Горбачёвых провела три сезона. Причём в августе 1991 года дача стала для них на три дня «золотой клеткой».

О трёх днях «августовского путча» написано много. Но наиболее важные моменты до сих пор засекречены. Поэтому я не буду ставить точки над «i», насколько «форосское сидение» было трагедией, а насколько – комедией.

Расскажу лишь об одном эпизоде. Сторонники Горбачёва в красках расписывали морскую блокаду «Зари», учинённую ГКЧП. По их версии, напротив резиденции стояла целая эскадра. На самом деле на горизонте со скоростью 2-3 узла медленно двигался буксир с большим плавкраном.

После 1991 года украинские президенты ни разу не посещали Форос. Побывали на даче «Заря» глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, российский премьер Михаил Касьянов, вице-премьер Кабмина Украины Владимир Семиножко – и вскоре все потеряли свои должности.

Свободная пресса

Ну, а сейчас, по сообщениям СМИ дворцовый комплекс «Заря» переделывается в Физкультурно-оздоровительный комплекс государственной дачи № 11.

Общая площадь ФОК составляет 1715,5 кв. метров: бассейны, бани, купели (683,2 кв. м), зона лечебно-оздоровительных процедур (172 кв. м), террасы (172 кв. м), цокольный этаж (664,5 кв. м).

Не знаю, нужен ли России сейчас ФОК, но вот красивый фильм о дворцовом комплексе «Заря» пора в обязательном порядке показывать школьникам, изучающим события, предшествующие развалу СССР.