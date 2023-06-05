Троицк вошел в Книгу рекордов России с самым большим вишневым пирогом

Троицк (Челябинская область) вошел в Книгу рекордов России с самым большим вишневым пирогом, вес которого составил 500 с половиной килограммов.

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На сайте самых-самых ярких достижений жителей страны отмечается, что рекордсменами являются администрация Троицка и индивидуальный предприниматель Наталья Волошенко. Желающие отличиться в этом вкусном деле могут попытаться побить рекорд Троицка, оставив заявку и представив гастрономическое творение еще более внушительного веса. Вот что сообщила «Книга рекордов России» в ВКонтакте вчера вечером, четвертого июня:

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«Сегодня мы в городе Троицк! И рассказ о рекорде мы хотим начать с легенды о троицкой вишне.Давным-давно здесь, у слияния двух рек, на холме, рос одинокий куст дикой вишни. Ее ягоды были кислыми и мелкими, и ее никто не рвал, кроме разве что воронов и воробьев...

Однажды возле этого куста встретились двое: прекрасная девушка и статный юноша, которые с первого взгляда полюбили друг друга. Ему надо было уезжать – торговый караван ждал отправления с минуты на минуту. Они договорились встретиться у этого же куста через год. Он хотел поцеловать ее на прощанье, но закон запрещал влюбленным обмениваться поцелуями, и тогда он сказал: «Я поцелую каждую вишенку с этого куста – в знак любви к тебе».

Она ответила – «Я тоже поцелую все ягоды, которые поцелуешь ты, и тем самым дам тебе клятву в вечной любви». Так и сделали.А через год они встретились, и поженились.Однажды, придя к тому самому кусту, они обнаружили, что кислые ягоды дикой вишни стали необычайно вкусными, сладкими, сочными и крупными. Это их любовь совершила чудо! И решили они посадить такую же вишню в своем саду.

С тех пор в Троицке появился особый, троицкий сорт очень крупной и вкусной вишни – из нее получались чудесные компоты и варенья.

Но особенным вкусом отличались пироги с вишневой начинкой. Более того – со временем пироги с троицкой вишней стали символом богатства, плодородия и семейного счастья. Считалось, что всякий, кто испробует этого пирога, будет здоров, счастлив и удачен в торговле.

Давно и по праву необходимо на гастрономическую карту Челябинской области для обозначения Троицка поставить особый знак: вишня».

В сообществе «Троицк» в ВКонтакте жители, которым посчастливилось отведать волшебного пирога, ставшего рекордсменом страны, оставляют восторженные комментарии – судя по всему, чудо-пирог был не только очень большим, но и невероятно вкусным:

«Очень вкусный пирог. Я попробовала: ням-ням»;

«Девочкам спасибо за их труд!»;

«Спасибо организаторам праздника! Все было интересно, пирог был очень вкусный! Спасибо, «Волшебница»!»;

«Волшебницы-девчонки, вам респект и почет!»;

«Спасибо большое! Пирог изумительный!»;

«Вы молодцы, ваш пирог очень вкусный!»;

«Ну когда молодцы, тогда молодцы, супер! Волошенко - умничка прямо! Очень вкусно!!!».