Музыка нас связала. Какие фестивали этого лета нельзя пропустить

Фестивали — традиционный летний досуг. Многие ездят из года в год на любимые события со знакомым лайн-апом, а другие стремятся открывать неизведанные места и новые форматы. Лето этого года — не исключение: джаз, рок, анимация, искусство, карнавалы и не только ждут меломанов по всей России. О том, куда отправиться, — в материале ТАСС.

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VK Fest

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Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, 17 июня — 16 июля Вход по билетам

В 2023 году VK Fest, впервые организованный восемь лет назад, расширил географию: к привычным площадкам в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи добавились сцены в Новосибирске и Владивостоке.

Самый масштабный опен-эйр лета стартует 17 июня на набережной Цесаревича во Владивостоке, а 24 июня переместится в Новосибирск. Уже 1 июля фестиваль подхватит Санкт-Петербург, а через неделю присоединится и Сочи. Финальная точка — VK Fest в московском Парке Горького 15–16 июля. На лучших летних площадках выступят такие артисты, как Баста, Anna Asti, Хаски, Feduk и многие другие.

Stereoleto

Санкт-Петербург, 10–11 июняБилет на один день — 3 000 рублей, на два — 5 500 рублей

В 2019 году один из самых старых музыкальных фестивалей Санкт-Петербурга переехал на Васильевский остров: с тех пор Stereoleto проводится в "Севкабель Порту", который организаторы называют "новым местом силы всех петербуржцев с самым фантастическим видом на Неву и Финский залив".

Зрителей ждет сборная солянка из молодых исполнителей и легенд музыкального мира. Только на Stereoleto на одну сцену могут выйти Тося Чайкина, Лев Лещенко, Антоха МС и группа "Альянс".

"Дикая мята"

Тульская область (село Бунырево), 16–18 июняСтоимость взрослого билета — 6 000 рублей, детского — 3 000 рублей

Масштабный опен-эйр в трех часах от Москвы. В этом году организаторы обещают 100 концертов за 3 дня события. "Дикая мята" — настоящий рай для любителей олдскула: на фестивале соберутся Леонид Агутин, Lumen, Найк Борзов, Слот и многие другие.

Помимо выступлений музыкантов, на территории феста будет организован лекторий, кинозал и ярмарка "Дар-базар". Для полного погружения в атмосферу в Буныреве будет разбит палаточный кемпинг, место под палатку обойдется в 2 тыс. рублей. Об удобствах можно не беспокоиться: в лагере будет доступ к бесплатному горячему душу, кипятку, питьевой воде, розеткам для зарядки гаджетов, Wi-Fi и ячейкам для хранения личных вещей.

Red Summer и Summer Sound

Москва, Санкт-Петербург, 24 июня — 12 августаВход по билетам

Фестивали-близнецы предлагают с головой уйти в музыку на все лето. Red Summer и Summer Sound — это серия музыкальных событий на культовых площадках двух столиц.

Red Summer, созданный в партнерстве с МТС Live, пройдет в Москве — в клубе Gipsy и на крыше "Красного Октября", бывшей кондитерской фабрики с фантастическим видом на город. В Петербурге серия концертов пройдет во "Дворе Гостинки" — на сцене, расположенной на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Лайн-ап впечатляет: Дельфин, Zivert, Мот, Stigmata и другие музыканты.

Фестиваль Summer Sound, организованный совместно с "Билайн", в Москве примет дизайн-завод "Флакон", в Петербурге — пространство "Флагшток". Событие будет интересно как фанатам метал-сцены и альтернативного рока, так и поклонникам классики отечественной сцены. Сначала можно потанцевать под хиты 2000-х от "Иванушек", а через пару недель заглянуть на пародийную вымышленную группу "Багровый Фантомас" родом из комедийного сериала "Внутри Лапенко".

Moscow Jazz Festival

Москва, 19–25 июняВход по билетам

На неделю Москва станет столицей джаза. Moscow Jazz Festival пройдет сразу на нескольких площадках: в парке и концертом зале "Зарядье", на ВДНХ, в саду "Эрмитаж", парке "Музеон" и на площади у ЦУМа. На торжественном открытии выступят Игорь Бутман со своим оркестром, Лариса Долина, Eddie Gomez, Андрей Кондаков и другие исполнители. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Chess & Jazz

Москва, 29–30 июляСтоимость билета — 6 000 рублей

Фестиваль для эстетов в саду "Эрмитаж". В программе интеллектуальные игры и, конечно, джаз! Идеальный уик-энд: музыкальное шоу фронтмена и основателя Therr Maitz "LAB c Антоном Беляевым", неожиданная джазовая программа от рэпера L’ONE, а также хиты Владимира Преснякова на закате. Отдельный плюс Chess & Jazz — не нужно уезжать из Москвы, чтобы насладиться фестивальной атмосферой и любимой музыкой.

Ural Music Night

Екатеринбург, 25 июняВход свободный

В столице Урала пройдет ежегодный фестиваль Ural Music Night. В ночь с пятницы на субботу в Екатеринбурге музыка будет звучать везде: на улицах, в клубах и парках, библиотеках, на заводах и даже на крышах. Хедлайнеры в этом году — Валерий Сюткин, Вадим Самойлов и "Чичерина". Традиционно Ural Music Night завершится акцией "Светает", когда зрители под нетленку "Луч солнца золотого" ловят зеркалами первый луч солнца.

Signal

Калужская область (арт-парк "Никола-Ленивец"), 17–20 августаСтоимость билета — 8 400 рублей

Мекка для поклонников электронной музыки. Signal в седьмой раз дарит возможность танцевать с ночи до утра: на исходе лета сотни людей приезжают в Никола-Ленивец, чтобы насладиться синтезом искусства, музыки и природы. Тем, кто устал от нескончаемой вечеринки, Николе-Ленивцу тоже есть что предложить: например, можно спокойно прогуляться по парку, рассмотреть впечатляющие арт-объекты, размеренно позавтракать на фудкорте и искупаться в речке.

"Архстояние"

Калужская область (арт-парк "Никола-Ленивец"), 28–30 июляСтоимость билета — 6 300 рублей

"Архстояние" давно заслужило репутацию главного фестиваля ленд-арта и ландшафтных объектов. Каждый год архитекторы, художники и урбанисты создают уникальные арт-объекты из подручных материалов прямо на территории Николы-Ленивца. "Архстояние" — это территория искусства, где в течение трех дней можно отпускать, пересобираться и быть в моменте", — говорят организаторы фестиваля.

Тема 2023 года — предсказания: нас ждет загадочная атмосфера и мистические открытия. Центральное событие — создание "Капсулы предсказаний" в арт-парке. Гигантскую капсулу закопают до 2050 года: для того чтобы узнать, что в ней содержится, придется поехать на фестиваль через 27 лет.

"Бессонница"

Калужская область (деревня Рыляки), 13–17 июляСтоимость билета — 4 000 рублей