Дом-волну Рода Стюарта выставили на продажу за $49,5 млн

Дом-волну музыканта Рода Стюарта выставили на продажу за $49,5 млн
Знаменитый "дом-волна", ранее принадлежавший британскому музыканту Роду Стюарту, выставлен на продажу за $49,5 миллионов. Об этом сообщает NY Post.
Дом, похожий на гигантскую волну, расположен на берегу океана в Малибу: Wave House был спроектирован в 1950-х годах знаменитым американским архитектором Гарри Геснером и по сей день считается одним из самых узнаваемых домов на калифорнийском побережье.
В доме площадью около 600 квадратных метров есть 6 спален, 8 ванных комнат, просторная гостиная с камином и большая терраса с видом на океан.
"Благодаря своему уникальному дизайну и пленительной атмосфере, Wave House внушает благоговение и одновременно вызывает чувство расслабленности", - говорится в описании объекта на сайте.
Род Стюарт купил Wave House в 1970-х и жил в нем до 1987 года, пока не продал дом руководителю компании Warner Bros. Records Мо Остину. После смерти Остина в 2022 году его сын Майкл решил продать дом.