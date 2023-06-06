Дом-волну Рода Стюарта выставили на продажу за $49,5 млн

Знаменитый "дом-волна", ранее принадлежавший британскому музыканту Роду Стюарту, выставлен на продажу за $49,5 миллионов. Об этом сообщает NY Post.

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Дом, похожий на гигантскую волну, расположен на берегу океана в Малибу: Wave House был спроектирован в 1950-х годах знаменитым американским архитектором Гарри Геснером и по сей день считается одним из самых узнаваемых домов на калифорнийском побережье.

В доме площадью около 600 квадратных метров есть 6 спален, 8 ванных комнат, просторная гостиная с камином и большая терраса с видом на океан.

"Благодаря своему уникальному дизайну и пленительной атмосфере, Wave House внушает благоговение и одновременно вызывает чувство расслабленности", - говорится в описании объекта на сайте.