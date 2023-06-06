$81.25-0.0886.95-0.08

Дом-волну музыканта Рода Стюарта выставили на продажу за $49,5 млн

Знаменитый "дом-волна", ранее принадлежавший британскому музыканту Роду Стюарту, выставлен на продажу за $49,5 миллионов. Об этом сообщает NY Post.

Дом-волну Рода Стюарта выставили на продажу за $49,5 млн
© Газета.Ru

Дом, похожий на гигантскую волну, расположен на берегу океана в Малибу: Wave House был спроектирован в 1950-х годах знаменитым американским архитектором Гарри Геснером и по сей день считается одним из самых узнаваемых домов на калифорнийском побережье.

В доме площадью около 600 квадратных метров есть 6 спален, 8 ванных комнат, просторная гостиная с камином и большая терраса с видом на океан.

"Благодаря своему уникальному дизайну и пленительной атмосфере, Wave House внушает благоговение и одновременно вызывает чувство расслабленности", - говорится в описании объекта на сайте.

Род Стюарт купил Wave House в 1970-х и жил в нем до 1987 года, пока не продал дом руководителю компании Warner Bros. Records Мо Остину. После смерти Остина в 2022 году его сын Майкл решил продать дом.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители