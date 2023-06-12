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Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами

При мэрии Парижа создали рабочую группа по «сосуществованию» с крысами, которая будет искать способы улучшить жизнь горожан несмотря на присутствие грызунов. Об этом сообщил телеканал CNEWS.

Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами
© Lenta.ru

Вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри уточнила, что группа предложит меры, чтобы «жизнь парижан не была невыносимой». Специалисты будут разрабатывать «амбициозный план по борьбе с распространением крыс». В частности, для города приобретут тысячи новых мусорных контейнеров и разместят ловушки с ядом в необходимых случаях. Также эксперты найдут меры воздействия на жителей Парижа, не выбрасывающих за собой мусор.

При этом Суйри подчеркнула, что крысы «не представляют проблемы для общественного здоровья» несмотря на то, что переносят лептоспироз. В основном рискуют заболеть уборщики мусора, однако существует возможность вакцинироваться. Инициативу мэрии поддержали некоммерческие организации по защите животных, ранее выступавшие за «нелетальные» методы борьбы с грызунами.

В октябре 2022 года американская компания Orkin, занимающаяся борьбой с крысами, назвала самые зараженные вредителями города США. На первом месте оказался Чикаго, на втором — Нью-Йорк, а на третьем — Лос-Анджелес.

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