Как появился каменный лес в Юньнане

Каменный лес Шилинь называют “первым чудом” Китая, он расположен в провинции Юньнань и представляет собой настоящий феномен геологии. Ученые утверждают, что раньше на месте каменного леса было небольшое море.

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О том, как появилось первое в истории чудо света, — в материале “Рамблера”.

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Лес Шилинь расположен на огромной территории под открытым небом. Он состоит из каменных лесов высотой до 40 метров — геологических образований, а также озер, пещер и водопадов. Поэтому гулять и осматривать весь комплекс можно очень долго.

Легенда создания и праздник факелов

Существует легенда, согласно которой каменный лес образовался из-за любви. Как гласит история, в этих местах жила необыкновенной красоты девушка Ашима из племени Йи, которое существует до сих пор. По одной из версий, ей не разрешили выйти замуж за своего возлюбленного, она сбежала в лес и превратилась в камень. Другая легенда утверждает, что она сбежала и стала жертвой наводнения, с тех пор на этом месте образовались камни.

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Народ Йи ежегодно проводит праздник в каменном лесу, происходит это в июне, 24 числа. Они проводят фестиваль факелов с танцами, песнями и фейерверками. В этот день ночью весь лес озаряется источниками света, и на это приезжают посмотреть многие туристы.

Что говорят геологи

Геологи называют Шилинь уникальным образованием. Согласно данным ученых, лес появился 270 миллионов лет назад. Раньше в этой местности было неглубокое море, а камни находились под ним. В результате сдвига тектонических плит море высохло, а на поверхность вылезли каменные столбы.

Вода помогла создать нестандартные формы камней, поэтому каменный лес считается карстовым образованием — точно такие же камни можно встретить в подводных пещерах.

Что еще можно увидеть в долине Шилинь

Здесь расположены не только камни необычной формы. Гуляя по местности, можно увидеть пещеры, гроты, леса из деревьев, луга, озера и водопады. В первую очередь стоит осмотреть большие и малые каменные леса, которые расположены над землей, а потом спуститься в пещеры. Так вы увидите точно такие же образования, но начинаться они будут на потолке.

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