$82.64+0.5589.01+0.97

Как появился каменный лес в Юньнане

Каменный лес Шилинь называют “первым чудом” Китая, он расположен в провинции Юньнань и представляет собой настоящий феномен геологии. Ученые утверждают, что раньше на месте каменного леса было небольшое море.

Как появился каменный лес в Юньнане
© Wikimedia Commons

О том, как появилось первое в истории чудо света, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Лес Шилинь расположен на огромной территории под открытым небом. Он состоит из каменных лесов высотой до 40 метров — геологических образований, а также озер, пещер и водопадов. Поэтому гулять и осматривать весь комплекс можно очень долго.

Легенда создания и праздник факелов

Существует легенда, согласно которой каменный лес образовался из-за любви. Как гласит история, в этих местах жила необыкновенной красоты девушка Ашима из племени Йи, которое существует до сих пор. По одной из версий, ей не разрешили выйти замуж за своего возлюбленного, она сбежала в лес и превратилась в камень. Другая легенда утверждает, что она сбежала и стала жертвой наводнения, с тех пор на этом месте образовались камни.

Flickr

Народ Йи ежегодно проводит праздник в каменном лесу, происходит это в июне, 24 числа. Они проводят фестиваль факелов с танцами, песнями и фейерверками. В этот день ночью весь лес озаряется источниками света, и на это приезжают посмотреть многие туристы.

Что говорят геологи

Геологи называют Шилинь уникальным образованием. Согласно данным ученых, лес появился 270 миллионов лет назад. Раньше в этой местности было неглубокое море, а камни находились под ним. В результате сдвига тектонических плит море высохло, а на поверхность вылезли каменные столбы.

Не только Пекин: какие города в Китае стоит посетить

Вода помогла создать нестандартные формы камней, поэтому каменный лес считается карстовым образованием — точно такие же камни можно встретить в подводных пещерах.

Что еще можно увидеть в долине Шилинь

Здесь расположены не только камни необычной формы. Гуляя по местности, можно увидеть пещеры, гроты, леса из деревьев, луга, озера и водопады. В первую очередь стоит осмотреть большие и малые каменные леса, которые расположены над землей, а потом спуститься в пещеры. Так вы увидите точно такие же образования, но начинаться они будут на потолке.

Pxhere

После этого можно осмотреть озеро Чанг — его длина составляет три километра, а ширина — всего 300 метров. Также здесь расположен самый большой водопад провинции Юнань высотой в 88 метров.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители