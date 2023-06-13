«Карнавал магии» на сцене Московского театра иллюзии
Иллюзионное шоу «Карнавал магии» пройдет на сцене Московского театра иллюзии 24 июня.
Откройте двери в удивительный мир, наполненный магией и невероятными чудесами! Вы увидите то, что заставит вас удивиться и поверить в чудо.
Фантастические миниатюры, где иллюзия органично переплетается с танцами, световыми эффектами и красочным музыкальным оформлением – всё это захватывает, поражает своей необъяснимостью. Вы увидите, как может летать человек, не подчиняясь законам Земли, как волшебная сила любви способна побеждать злые и коварные силы.
Захватывающие номера великой иллюзии, чтение мыслей, исчезновение и множество других высокотехнологичных и опасных трюков, которые авторы держат в строжайшем секрете. Разделение человека и мнемотехника, прокалывание лампами и пикой, авторские номера и загадочные иллюзионы, зажигательные танцы и яркая эффектная музыка — это для всех кто любит Чудеса!
Чудеса ждут вас – мальчиков и девочек, мам и пап, бабушек и дедушек! Каждый из вас унесёт в сердце добро и радость, коими одарят всех наши искусные Маги!
Действующие лица и исполнители:
Ведущий программы – Артем Ермак
Степисты – Рустам Надралиев, Полина Горлова
Сценическая иллюзия – Эдуард Гелазаров, Екатерина Гелазарова, Олег Владимиров, Артем Ермак, Надежда Гусакова, Полина Козлова, Михаил Ярвелов, Валерий Таукчи
Иллюзионист – Андрей Ткачук
Йог (хождение по мечам) – Олег Владимиров
Эквилибристка – Алена Ершова
Артисты балета – Полина Козлова, Екатерина Бурлака, Анжела Цихиева
Ассистенты иллюзионистов – Михаил Ярвелов, Николай Назаренко, Вячеслав Чернов, Валерий Таукчи, Олег Владимиров
Продолжительность:1 час 10 мин. (без антракта)
Начало в 19:00
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