«Карнавал магии» на сцене Московского театра иллюзии

Иллюзионное шоу «Карнавал магии» пройдет на сцене Московского театра иллюзии 24 июня.

© предоставлено пресс-службой

Откройте двери в удивительный мир, наполненный магией и невероятными чудесами! Вы увидите то, что заставит вас удивиться и поверить в чудо.

Фантастические миниатюры, где иллюзия органично переплетается с танцами, световыми эффектами и красочным музыкальным оформлением – всё это захватывает, поражает своей необъяснимостью. Вы увидите, как может летать человек, не подчиняясь законам Земли, как волшебная сила любви способна побеждать злые и коварные силы.

Захватывающие номера великой иллюзии, чтение мыслей, исчезновение и множество других высокотехнологичных и опасных трюков, которые авторы держат в строжайшем секрете. Разделение человека и мнемотехника, прокалывание лампами и пикой, авторские номера и загадочные иллюзионы, зажигательные танцы и яркая эффектная музыка — это для всех кто любит Чудеса!

Чудеса ждут вас – мальчиков и девочек, мам и пап, бабушек и дедушек! Каждый из вас унесёт в сердце добро и радость, коими одарят всех наши искусные Маги!

Действующие лица и исполнители:

Ведущий программы – Артем Ермак

Степисты – Рустам Надралиев, Полина Горлова

Сценическая иллюзия – Эдуард Гелазаров, Екатерина Гелазарова, Олег Владимиров, Артем Ермак, Надежда Гусакова, Полина Козлова, Михаил Ярвелов, Валерий Таукчи

Иллюзионист – Андрей Ткачук

Йог (хождение по мечам) – Олег Владимиров

Эквилибристка – Алена Ершова

Артисты балета – Полина Козлова, Екатерина Бурлака, Анжела Цихиева

Ассистенты иллюзионистов – Михаил Ярвелов, Николай Назаренко, Вячеслав Чернов, Валерий Таукчи, Олег Владимиров

Продолжительность:1 час 10 мин. (без антракта)

Начало в 19:00