Зачем в Якутии жгут коровьи лепешки

Якутия славится лютыми морозами и длительной зимой, но лето здесь очень жаркое. Однако насладиться солнечными днями якутянам мешают комары и мошкара, которые буквально тучами роятся в воздухе. Чем спасаются местные жители от кровососущих насекомых – в материале «ФедералПресс».

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Почему в Якутии много комаров

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Как рассказал энтомолог, ведущий эксперт лаборатории биотехнологии технопарка «Якутия» Евгений Попов, в Республике Саха всегда много кровососущих насекомых. Это связано с обилием водоемов и низким количеством энтомофагов – поедателей гнуса.

«Якутия – это край тысячи озер; кроме того, тают мерзлоты, образовывая новые болота. А влажная среда необходима комарам для размножения. Около прудов, озер и болот их больше всего, так как вода там стоячая», – пояснил он.

Всего в республике насчитывается порядка 30 видов комаров. Хоть местные жители и разделяют их по районам в зависимости от цвета, популяции довольно однородны и больше зависят от временного периода. К примеру, крупные рыжие характерны для середины лета, но точных исследований по этой теме нет.

Помимо людей, сильно страдают от гнуса сельскохозяйственные животные: коровы, лошади и олени. В соцсетях часто распространяются видео с кучей комаров, которые буквально тучами летают на улице.

Чем спасаться

«Лучше всего работают химические методы отпугивания, основанные на запахах. Комары обладают очень чувствительным обонянием, углекислый газ от человека они чувствуют за несколько километров. Поэтому ряд пахучих веществ их действительно отталкивает», – рассказал Евгений Попов.

В полузамкнутом небольшом помещении хорошие результаты дают спирали: они угнетают нервную систему комаров, и насекомые либо засыпают, либо теряют агрессию. Открытые пространства можно обработать инсектицидами, но для этого требуется сухая погода. Из-за токсичности химических веществ такое серьезное мероприятие лучше доверить специалистам.