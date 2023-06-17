Буланова открыла собственный ресторан в центре Петербурга

Популярная певица Татьяна Буланова открыла собственный ресторан на улице Марата в Санкт-Петербурге. Идею об этом ей предложил супруг, молодой бизнесмен Валерий Руднев.По словам Булановой, ресторан «ГАСТРОНОМИКА по-новому» стоимостью 50 млн рублей в историческом центре Петербурга подарил ей будущий муж в преддверии свадьбы. Артистка планирует проводить там свои концерты, а также приглашать коллег по сцене.

«Я очень люблю свой город, мне хотелось открыть его в родном месте. Плюс непосредственно ресторан находится недалеко от того места, где первые годы своей жизни до страшной блокады 1942-го года жила моя мама. Поэтому это очень знакомые для меня места», — рассказала певица.

Буланова пояснила, что не намерена вникать в финансовые тонкости ресторанного бизнеса, этими вопросами будет заниматься её молодой супруг. Она сама же станет арт-вдохновителем проекта.Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз 2 июня, писал «ГлагоL». Артистка официально объявила о помолвке в декабре 2022 года. Она рассказала, что Руднев растопил её сердце «мужским» поведением, несмотря на разницу в возрасте в 19 лет.Для певицы это третий брак. Её первым мужем был музыкант, продюсер группы «Летний сад» Николай Тагрин. У них родился сын Александр. Вторым мужем певицы стал футболист Владислав Радимов. От этого брака у Булановой сын Никита.