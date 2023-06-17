Российские древности: средневековый храм в Лоо

Сегодня мы с «Российскими древностями» снова отправимся на юг, где на черноморском побережье и выше, в горах вокруг Сочи, расположены десятки руин средневековых храмов и крепостей. Мы уже рассказали о храме у села Веселое, об Ачипсинской крепости и крепости в тисово-самшитовой роще, а теперь настала пора рассказать о самом сохранившемся храме в этих местах — византийском храме в Лоо.

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Развалины средневекового христианского храма в поселке Лоо недалеко от Сочи являются одним из тех мест, куда с удовольствием наведываются любители истории. Как местные, так и приезжие. Находится это место на расстоянии около двух километров от морского берега, на высоте двести метров над его уровнем.

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О существовании археологического памятника на территории, прилегающей к Сочинскому посаду, было известно еще с конца XIX века. Одно из первых упоминаний данного исторического объекта в нашей литературе относится к началу ХХ века. В знаменитом путеводителе С. Дороватовского «Сочи и Красная Поляна с окрестностями», изданном в 1911 году, ему посвящено несколько строк: «В имении недалеко от дома находятся развалины древнего византийского храма. Он небольшой и сохранился почти весь, обрушились только своды и верхняя часть стен. Алтарь цел, в стенах сохранились окна. Эта седая старина хотя и отчуждена в частную собственность, что, конечно, очень жаль, но пока находится в хороших руках, и можно быть уверенным, что ее не разберут на фундамент какого-нибудь сарая, как это делают кое-где с древними памятниками, попавшими вместе с землею в частную собственность».

К сожалению, обеспокоенность Дороватовского за дальнейшую судьбу исторического памятника оказалась пророческой. После революции 1917 года, когда частная собственность была упразднена и ей на смену пришла собственность общественная, памятник подвергся варварскому разрушению. В книге «Дорога к храму», посвященной христианской архитектуре Сочи, ее автор А.В. Гусева подробно рассказала, как в 30-е годы прошлого века остатки храма взрывали и вывозили в качестве строительного материала. По ее сведениям, из каменных блоков старинной церкви был сложен фундамент сельсовета, а фасадными плитами облицованы некоторые дома в поселке Лоо. В результате к концу 60-х годов средневековые развалины выглядели уже так: «В настоящее время храм сильно разрушен, сохранились почти на полную высоту только остатки северной стены и часть прилегающего нефа. Алтарная часть и южная стена также разрушены и частично сохранились на высоту 70-100 см. Западная стена обвалилась почти полностью, небольшой кусок стены сохранился в юго-западной части сооружения». Это цитата из отчета краеведа И.К. Недоли для Сочинского отделения Географического общества СССР от 1969 года. Сравните с описанием С. Дороватовского и, как говорится, «почувствуйте разницу».

Профессиональное изучение этого памятника началось с середины ХХ века. В частности, его обследовали известные советские археологи Н.В. Анфимов, В.Б. Ковалевская, Ю.Н. Воронов. Проводились и археологические раскопки. Почти десятилетие на объекте работала экспедиция Уральского государственного университета. Руководила ею профессор Б.Б. Овчинникова. Результаты этой работы были описаны в статьях и монографиях, озвучены на профильных научных конференциях.

Исходя из полученных археологических данных, о средневековом храме можно рассказать следующее.

Архитектура церкви соответствует всем канонам византийского провинциального зодчества и строилась она, по всей видимости, греческими мастерами. Относится к типу крестово-купольных храмов, когда купол постройки опирается на четыре колонны, которые в свою очередь связываются арками с несущими стенами.

Размеры храма следующие: длина 20 м., ширина 11,2 м. Толщина стен местами доходила до 1,1 м. Постройка имела три входа — северный, южный и западный. Ширина дверных проемов — 1,4 м.

Здесь надо отметить, что церковь была возведена на фундаменте ранее существовавшего здания, предположительно VIII века, а постройку стен дошедшего до нас храмового комплекса некоторые специалисты относят к XI веку.

Здание сложено из тщательно обработанных известняковых блоков, скрепленных раствором. Этот кладочный раствор, который использовали древние строители при возведении храма, оказался весьма необычен. Сочинский краевед И.К. Недоля, отчет которого мы уже цитировали, так пишет об этом: «Кладка стен на известковом растворе столь крепка, что и упавшие части сохранились крупными фрагментами, трудно отбить даже кусочек раствора. Слагающий стены песчаник оказался менее прочен и сильно выветрился».

Анализ раствора показал, что его делали из местного известняка с примесью крупного песка и мелкого гравия, а для придания прочности и пластичности добавляли ячменную воду и масло.

Весь фасад здания был облицован тщательно отшлифованными известняковыми плитами белого цвета, что несомненно предавало ему парадность и блеск, ярко выделяя на фоне окружающего природного рельефа.

Дополнительным украшением архитектурного облика храма служили окна из зеленовато-голубого стекла, осколки которого обнаружены археологами при раскопках. Эти окна выполняли и функцию световых фонарей, подсвечивая в солнечный день роскошные внутренние интерьеры служебных помещений.

Так же были выявлены фрагменты резного декора, каковым были украшены стены и внутренние залы средневековой церкви.

Во время работы экспедиции Уральского государственного университета, в окрестностях средневекового памятника, археологи обнаружили захоронения по христианскому обряду, относящиеся к разным периодам его существования. Поскольку по церковным традициям никаких посторонних вещей в могилы усопших не кладут, то обнаружены только личные вещи — височные кольца с серебряным покрытием, бронзовые браслеты, бусины и костяные пуговицы. Эти предметы позволили уточнить исторические рамки периода существования храма. Сегодня они находятся в фондах Музея истории города-курорта Сочи.

Ко всему сказанному можно добавить, что этот храм, как и все средневековые церкви, следы существования которых мы можем увидеть в разных местах Большого Сочи, относился к православной Зихской епархии Константинопольского патриархата. Эта епархия существовала на территории Западного Кавказа и прилегающего к нему Черноморского побережья в период с VI по XIV век. История епархии тесно связана с историей Византийской империи. Вместе с ней она пережила и времена расцвета, и времена упадка. В XV веке, после гибели Византии, по-видимому, прекратил свою деятельность и этот храм.

Правда, некоторые археологические находки свидетельствуют, что еще длительное время постройка использовалась, как укрепление. Да и на картах XIX века это место обозначено, как развалины крепости.