Можно ли купаться в городских фонтанах

Фонтаны так и манят жителей мегаполиса во время летнего зноя. Только вот эксперты не советуют не то что прыгать туда, а даже окунать руки. "Рамблер" расскажет, почему не стоит купаться в фонтанах.

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Вода поступает из водопроводной сети. Во время работы фонтана она циркулирует по внутренней системе, поэтому купаться в фонтанах и пить из них воду запрещено. Вода из чаши фонтана циркулирует по замкнутому кругу, а ночью фонтаны отключаются.

В чашу может попасть грязь, пыль, насекомые и так далее. В такой воде есть энтеровирусы, стрептококки, стафилококки, кишечная палочка и другие возбудители, которые в жару сильнее размножаются. Также вода обрабатывается специальным раствором, препятствующим образованию водорослей, который вреден для человека.

Помимо не самой чистой воды, фонтан может быть опасен из-за электричества. Женщина и две девочки получили удар током в фонтане рядом с цирком. Информагентства писали, что дети сняли обувь, чтобы опустить ноги в воду. После этого и девочек, и женщину, которая пыталась их вытащить, стало бить током, и они не могли оторваться от металлических конструкций, находящихся в воде. Если фонтан работает на погружных насосах, которые стоят в воде, есть риск подобной утечки тока.

Что касается законодательства, то как такового запрета на купание в фонтанах нет. Однако регионы вправе принимать свои законы об административных правонарушениях и прописывать в них наказания за подобные поступки.