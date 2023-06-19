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В Колорадо медведь выбил в доме окно и украл свиные отбивные

Медведь, пробравшийся в дом в Колорадо, попал на видео, когда пытался выбраться из окна второго этажа. Об этом пишет Fox31 news.

Хайди Ханна из соседнего дома засняла дикое животное на видео и вызвала полицию, когда поняла, что жильцов дома нет.

Огромный медведь сделал несколько попыток спуститься на землю со второго этажа, но, видимо, ему оказалось слишком высоко. Тогда он залез обратно в окно спальни, где полицейский, приехавший на вызов, открыл ему дверь. Зверь вернулся вниз по лестнице, вылез через окно первого этажа, через которое первоначально проник в дом, и скрылся в лесу.

Владелец дома Райан Макфарлейн был на работе, когда узнал, что медведь проник в его дом. «Он впился туда когтями и просто вырвал окно, вошел внутрь и угостился свиными отбивными, которые я приготовил на ужин в тот вечер, взял несколько закусок из кладовки и опрокинул растения — ничего особенного. Благодарен, что он был уважительным гостем», — сказал Макфарлейн.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что на Сахалине пожилой мужчина столкнулся с «медведем» на кладбище.

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