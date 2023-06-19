Верблюжья лагуна

Необычное для Дагестана хозяйство появилось в Сулаке пять лет назад. Здесь обитают представители обоих домашних видов верблюдов — двугорбые бактрианы и одногорбые дромадеры. Первых 16 верблюдов Виктор Говоров привез из Казахстана, позднее приобретал животных в Калмыкии, Астрахани, Чечне. Но прежде изучил местность и ее пригодность для содержания поголовья.

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— Здесь прекрасная кормовая база. Растут саксаул, горькая полынь, верблюжья колючка, расторопша, подорожник — все, что нужно верблюду, — поясняет глава хозяйства.

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Говоров в прошлом военный, а еще потомственный травник. Знания, полученные в детстве от бабушки-знахарки, помогли ему подобрать лучшее место для верблюдов.

Животные круглый год на вольном выпасе. Пьют морскую воду, в ней же купаются. Хозяин уверен, что такая жизнь еще больше обогащает молоко верблюдиц полезными свойствами. Собственно, ради молока Виктор и задумал ферму — арендовал территорию, отстроил денники, стойла, провел необходимые коммуникации, обустроил кабинеты для ветеринара, для приема посетителей и комнату для себя.

Имена и нравы

Белла, Снежинка, Настя, Венера, Милка — такими нежными именами называет Виктор верблюдиц. Говорит, что кличка рождается сама собой при первой встрече.

— Нельзя же сказать: «Эй, верблюд, иди сюда!» Надо обратиться по имени. Вот я зову: «Белла, идем». И она подходит. Каждая знает свое имя. Больше того скажу: каждый верблюжонок знает имя мамы. Произносишь — и малыш быстрее мамы реагирует. Верблюжатам сейчас по два месяца.

Утро в этой долине начинается всегда одинаково. Фермер встает до рассвета, доит верблюдиц и отпускает их на пастбище. Утренние «процедуры» завершаются к шести часам. А домой верблюды возвращаются вечером.

— Я выезжаю за ними на мотоцикле в 16 часов. Они пасутся далеко отсюда. Могут уйти за десятки километров. Наверное, если бы не море, ушли бы в Казахстан, — шутит Виктор. — Я их пастух и ориентировочно знаю, где их искать: одна группа за буграми, другая — в стороне конюшни. Друг от друга тоже уходят на большие расстояния. И идут медленно. Подъезжаешь, скажешь: «Майя, домой! Венера, домой!» И они послушно идут домой. За ними идут и остальные. Пока вернемся — на часах почти семь вечера.

По словам Виктора, верблюды очень чувствительные животные. Нельзя на них кричать, ругать и уж точно нельзя бить. Они привязываются к своим сородичам и тяжело переносят разлуку.

— Недавно привезли верблюда из Калмыкии. Так вот он встал в углу и плакал. Успокаивал его неделю. Обращался ласково, гладил, утешал. Они наивные, на доброе слово реагируют. И он привык к этому месту. Верблюды любят кучковаться группами. Вот отпускаю их на пастбище, перемешаю всех: одних в одну сторону, других — в другую. Через некоторое время смотрю — привычными партиями стоят.

Запах верблюда

В кабинете фермера пахнет парным молоком, на стенах развешены фотографии верблюдов. Красивые, ухоженные, причесанные — как выставочные. На одном снимке Виктор обнимается с белокурой Снежинкой, на другом — кормит верблюжат. Но самые художественные фотографии — на выпасе вдоль побережья на рассвете.

— Никогда не думал, что буду заниматься верблюдоводством, — говорит Виктор. — Всегда любил животных, смотрел за коровами. Но когда познакомился с верблюдами, понял: они — мои любимые. Это невероятные ощущения, когда обнимаешь их, вдыхаешь их аромат, они пахнут свежим лесом.

Со стадом в 130 голов Виктор Говоров справляется один: уборка, уход за молодняком и взрослыми животными, ветеринарная обработка, дойка вручную. Сегодня эта сулакская ферма — одна из самых крупных дойных ферм в России. В среднем одна верблюдица дает 2 4 литра молока. Половину оставляют для верблюжонка.

— Если хочешь получить молоко, нужно верблюдицу приучать. Сначала животное дикое, если задумаешь подоить такую матку — плюнет, ударит, выбьет ведро. А когда обучил — можно доить. Процесс этот тяжелый, ручной. Перед началом называю самку по имени, разговариваю с нею спокойно и ласково. Не дай Бог, накричать и тем более ударить или привязать — молока не даст. Сейчас я просто захожу в стойло и говорю: «Феррари, идем доиться», она слушается. Только начинаешь оказывать внимание одной верблюдице — подходит другая. Они любят заботу и общение, — рассказывает Виктор.

Волшебный напиток

За молоком сюда приезжают из разных городов и районов Дагестана, были гости из Чечни, Санкт-Петербурга, с Камчатки и даже из Австрии. Виктор Говоров делает и шубат — полезный кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Шубат рекомендуется при авитаминозах, сахарном диабете, малокровии, истощении, псориазе, хроническом гастрите и колите. Уникально, рассказывает фермер, свежее верблюжье молоко. Напоминает коровье, но намного слаще и полезнее.

— Портится гораздо медленнее, поскольку содержит природный антибиотик — лактоферрин. В нем огромное количество иммуностимулирующих веществ. Когда люди узнали о моей ферме, стали приезжать за полезным напитком. Некоторые останавливались и снимали жилье неподалеку, чтобы пропить молоко и шубат курсом.

Так возникла идея расширить территорию — и теперь рядом с фермой стоят маленькие домики. Внутри кровати, кухня, холодильник, печь, кондиционер. Если человек приезжает на лечение, он может остановиться в одном из домиков. Номер стоит две тысячи рублей в сутки, в эту цену входит молоко утром и вечером. Для ухаживающего пребывание бесплатное.