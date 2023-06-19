Статуи со всего света, которые нужно потереть на счастье

Наверняка вы не раз встречали памятники и скульптуры с ярко отполированными носами, руками, другими частями тела и предметами. В основном это касается популярных точек притяжения в больших и маленьких городах, которые привлекают туристов. Сегодня расскажем, зачем и что трут путешественники по всему миру.

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Зачем люди трут памятники

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Тут всё очень просто: многие верят, что прикосновение к знаменитым статуям приносит удачу, успех, любовь и исполняет любое желание. Ещё на заре времен человечество верило, что если прикоснуться к святыне, то можно забрать себе часть ее благодати. Впервые это «явление» заметил древнегреческий философ Демокрит в V-IV веках до новой эры. Он обратил внимание на то, что руки изваяний в храмах понемногу стираются от прикосновений и поцелуев верующих. Кстати, именно тогда, благодаря этому наблюдению, Демокрит и предположил что любая материя состоит из мельчайших частиц — атомов.

Позже традиция прикоснуться к святыне перекочевала в обыденную жизнь, и люди стали тереть, трогать и целовать на удачу любые выступы практически на любом памятнике.

Камень Красноречия, Ирландия

Эта скульптура стала одной из главных достопримечательностей Ирландии. Есть поверье, что поцеловавший камень чудесным образом обретет дар красноречия и убеждения. Однако поцелую должен предшествовать целый ритуал: сделать это нужно свесившись вниз головой с установленного рядом парапета.

Рука, ласкающая грудь, Нидерланды

В самом центре Амстердама на площади красных фонарей можно отыскать вмонтированный в брусчатку бронзовый рельеф. «Рука, ласкающая грудь» была создана неизвестным художником, а табличка рядом с рельефом призывает уважать труд секс-работниц со всего мира.Считается, что потрогать изображение очень полезно для повышения потенции.

Бык с Уолл-Стрит, США

3200-килограммового быка можно найти на Уолл-Стрит. Статую временно привезли в Нью-Йорк на Рождественский показ в 1989 году, но когда быка увезли, жители стали возмущаться и требовать вернуть памятник устрашающему животному. Быка вернули и установили в Финансовом квартале. И сегодня по отполированным частям несложно догадаться, что трут туристы для привлечения финансового благополучия. Да, речь про металлические тестикулы.

Могила Оскара Уайльда, Франция

Могилу писателя украшает сфинкс, высеченный в 20-тонном камне. Примерно с 90-х годов среди поклонников творчества Уайльда стихийно появилась традиция целовать плиту и сфинкса накрашенными губами. Такое проявление любви начало разрушать камень, и власти огородили могилу пластиковыми плитами.

Памятник Уинстону Черчиллю, Великобритания

Одна из самых известных статуй стоит в холле парламента Великобритании. Все, кто трет левую ногу великого политика, верят, что это принесет им удачу.

Статуя Авраама Линкольна, США

А вот легендарному американскому президенту на удачу трут нос. Памятник расположен на его могиле в Спрингфилде и считается национальным памятником США.

Скульптура Джульетты, Италия

Знаменитая статуя шекспировской героини стоит во дворике музея «Дом Джульетты». Считается, что если потереть грудь скульптуры, это гарантированно принесет удачу в любви и отношениях. Поток туристов, мечтающих встретить вторую половинку, настолько велик, что властям время от времени приходиться запаивать грудь Джульетты металом, так как она попросту стирается.

Кабанчик, Италия

Еще одна знаменитая скульптура в Италии — бронзовый кабанчик наверху решетки фонтана рядом с Новым рынком у Понте Веккью. Если вам нужна только удача, просто потрите кабанчику пятачок. Если же в придачу вам нужна еще и любовь, сперва потрите пятачок, затем положите на язык бронзовому животному монетку. Если она упадет сквозь решетку в фонтан, любви быть!

Сумасшедшие девушки, США

Эти отполированные до блеска ягодицы в Лас-Вегасе можно заметить за десятки метров. Статуя обнимающихся девушек приносит удачу всем, кто ее потрогает. Что весьма кстати в «городе грехов» с кучей казино.

Сама скульптура посвящена шоу, которое шло 28 лет в отеле и казино Riviera. Но после закрытия «Ривьеры», «Сумасшедших девушек» перенесли в «Планету Голливуд».

Андраш Хадик, Венгрия

Статуя знаменитого венгерского гусара стоит на холме с видом на город. Андраш Хадик сидит на лошади и символизирует храбрость и отвагу. Однако туристов, видимо, больше привлекает конь, а точнее его тестикулы. Их отполировать до блеска все, кто ищет удачу. А местные студенты проводят обряд натирания, чтобы вытянуть счастливый билет на экзамене.

Скульптуры на станции «Площадь Революции», Москва

Просто рай для любителей потереть статуи. Всего на станции 76 бронзовых изваяний. Это простые труженики, красноармейцы, пионеры, работники заводов. И практически с каждой скульптурой связано какое-то поверье. Так, мечтающие о любви, трут туфельку студентки. А вот студенты трут нос собаке пограничника для удачной сдачи сессии. Словом, потрогать можно все, что хочется.

Чижик-пыжик, Петербург