«Дикая Мята» состоялась - 20 000 человек стали частью фестиваля в 2023 году

16–18 июня в Тульской области состоялся крупнейший фестиваль независимой музыки «Дикая Мята». В этом году частью open-air стало 20 000 человек - от технической команды, волонтеров и артистов до зрителей, которые приехали на фестиваль со всех уголков России.

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«Дикая Мята» проходит при поддержке Правительства Тульской области. Совместно с силовыми структурами были разработаны беспрецедентные меры безопасности, за что мы благодарны губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину и правительству региона, которые много лет оказывают всестороннюю поддержку фестивалю. На мероприятии не было зафиксировано серьезных правонарушений и обращений по скорой.

Пресс-служба

Пресс-служба

На три дня «дикомятное» поле превратилось в фестивальный город - были возведены музыкальные сцены, установлен большой фудкорт и маркет с авторскими товарами от мастеров и дизайнеров со всей страны, работали территория красоты и здоровья Green Age, а в лектории все желающие могли прослушать серию лекций. Для самых маленьких зрителей функционировал детский сад, мастер-классы, опытные аниматоры и супергерои в ростовых костюмах, а на детской сцены «Ариэль» выступали будущие рок-звезды, средний возраст которых 6 лет.

Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята»:

- Этот год знаковый для «Дикой Мяты» - в 2023 году мечты, которыми мы жили со дня задумки фестиваля стали воплощаться. Теперь «Дикая Мята» - это верхняя часть айсберга - на фестивальном поле отстроен круглогодично работающий кемпинг, который собирает поклонников музыки и музыкантов. Уверен, что совсем скоро «Дикая Мята КЭМП» станет местом силы для тех, кто связал свою судьбу с музыкой.

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

На территории кемпинга для музыкантов открылся концертный клуб «Дачный клуб Тинькофф», построена студия звукозаписи и стационарная летняя сцена, а для отдыхающих бассейн, площадка для пляжного футбола и волейбола. Теперь здесь жизнь кипит 365 дней в году.

За три дня гости «Дикой Мяты» увидели более 100 выступлений и DJ-сэтов на новой площадке «Вашана Клуб». Отгремели яркие шоу Леонида Агутина, The Hatters, Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Zoloto, Меги Гогитидзе, Антоха МС, Polnalyubvi, «Слот», «Нейромонах Феофан», «Заточка», которые собрали у сцен тысячи зрителей. Как всегда на фестивале выступили новые для слушателей артисты, чьи песни скоро появятся в плейлистах тысяч меломанов.

Пресс-служба

Пресс-служба

Позитивная атмосфера, улыбающиеся и счастливые зрители - все три дня на «Дикой Мяте» царила доброжелательная атмосфера, полная музыки и любви, эмоции и впечатления останутся с поклонниками фестиваля на весь год. По завершению третьего фестивального дня ведущие «Дикой Мяты» спросили зрителей у сцены Sirena - «Вы счастливы?» И услышали в ответ тысячи голосов - «ДА!»

«Дикая Мята» благодарит всех гостей фестиваля, а также всех партнеров и все команды, задействованные в организации фестиваля. До встречи на «Дикой Мяте-2024»! Будет еще круче!