9 фестивалей, которые стоит посетить этим летом

Лето — это маленькая жизнь. Тут происходят и отпуска, и свадьбы, и поездки с друзьями на природу. Не забудьте вписать в свой напряженный график в этом году фестиваль. Какой? Это предстоит выбрать вам.

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Совместно с сервисом KudaGo мы собрали 9 главных музыкальных событий этого лета.

Видео дня

Июнь

Время проведения: 17 июня–16 июля

Место проведения: Владивосток (17 июня, набережная Цесаревича), Новосибирск (24 июня, парк «Арена»), Санкт-Петербург (1–2 июля, парк 300-летия Санкт-Петербурга), Сочи (8 июля, Медальная площадь), Москва (15–16 июля, парк Горького)

Цена: от 900 ₽

Один из самых крупных, масштабных и представительных фестивалей в стране, в качестве организатора которого выступает социальная сеть ВКонтакте. В 2023 году он охватит не только Москву, Санкт-Петербург и Сочи, но и Владивосток и Новосибирск. В программе VK Fest — выступления Клавы Коки, Anna Asti, Jony, Big Baby Tape, Хаски, Элджея, Лолиты, Елки и других артистов, а также обширная развлекательная программа для всей семьи.

Время проведения: 23 июня

Место проведения: Екатеринбург

Цена: вход свободный

Ежегодно Екатеринбург превращается в пространство для музыки всех стилей и направлений от оперы и фольклора до рока и хип-хопа. Гостей примут порядка сотни площадок, среди которых не только концертные залы и клубы, но и парки, библиотеки, крыши. Множество концертов состоятся прямо под открытым небом. В этом году в фестивале примут участие Валерий Сюткин, Вадим Самойлов, солисты «Урал Опера Балета» и другие. Добрая традиция Уральской ночи музыки — акция «Светает» с массовым исполнением песни «Луч солнца золотого».

Время проведения: 16–18 июня

Место проведения: Карелия, Петрозаводск, «Талвиукко»

Цена: от 2500 ₽

Мультиформатный фестиваль «Воздух Карелии» проводится в этнопарке «Талвиукко» — музее наследия саамов, в котором находятся оленья ферма и самый большой в России питомник ездовых собак. Среди участников — «Алиса», Гарик Сукачев, «Пилот», Сергей Бобунец, «СерьГа», Gayazov$ Brother$, «7Б» и другие. Остановиться на ночь можно в палаточном городке или на парковке.

Июль

Время проведения: 13–17 июля

Место проведения: Калужская область, деревня Рыляки

Цена: от 4500 ₽

Фестиваль для любителей авторской анимации и отдыха на природе в неформальной атмосфере. На экранах, окруженных лесом, по вечерам будут демонстрироваться мультфильмы, присланные из разных стран. В дневную программу «Бессонницы» входят выступления музыкантов, перформансы, лекции, мастер-классы.

Время проведения: 8 июля

Место проведения: VK Музыка Summer Stage, клуб Mutabor

Цена: от 1600 ₽

Музыкальное сообщество Motherland с 2012 года продвигает отечественных инди-артистов. Организованный им фестиваль представляет собой смотр независимой сцены, который объединит на нескольких сценах более двух десятков исполнителей на нескольких сценах, выступающих в разных жанрах от поп-музыки до джаза и хип-хопа. В программе: «Щенки», «Комсомольск», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», PALC, kedr livanskiy, «хмыров» и другие.

Время проведения: 21–23 июля

Место проведения: Тверская область, Кимрский округ, деревня Топорок

Цена: от 2490 ₽

В Тверскую область съедутся любители истории, ценители загородного отдыха, реконструкторы, музыканты и ремесленники. Здесь можно будет мысленно перенестись во времена Древней Руси, увидеть поединки, массовые сражения, театрализованные постановки, оценить ярмарку и выступления различных коллективов, среди которых «Ария», «Мельница», «Северный флот», «Калинов мост», «Отава Е», «Тролль Гнет Ель» и другие.

Время проведения: 28–30 июля

Место проведения: Калужская область, арт-парк «Никола-Ленивец»

Цена: 5400 ₽

По традиции «Архстояние» примет ландшафтный парк «Никола-Ленивец», в котором собраны арт-объекты, работы архитекторов, художников и урбанистов. Тема 2023 года — «Игра в предсказания», что подразумевает попытку дать художественную перспективу будущего. В программу «Архстояния» также входят концерты, лекции, перформансы.

Август

Время проведения: 11–13 августа

Место проведения: Новосибирск, аэродром «Мочище»

Цена: от 3500 ₽

Главный фестиваль Сибири объединит на площадке под открытым небом десятки артистов, среди которых и звезды рока, и перспективные новички из России и Казахстана. Среди участников — Владимир Кузьмин, «Ария», Найк Борзов, «Три дня дождя», «Чиж & Co», Вадим Самойлов и другие. Гостей ждут также разнообразные развлечения, в том числе экскурсии по окрестностям.

Время проведения: 4–7 августа

Место проведения: Ленинградская область. Локация будет известна за несколько дней до мероприятия

Цена: 4200 ₽