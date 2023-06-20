Алые паруса 2023: дата, программа, как попасть и откуда смотреть шоу

Каждый год в конце июня в Санкт-Петербурге проходит одно из самых зрелищных событий в стране, а, возможно, и в мире – «Алые паруса», и 2023 год не станет исключением. Вчерашние школьники отмечают выпускной.

«Рамблер» рассказывает, как появился праздник, кто его придумал и что ждет выпускников в этом году.

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История праздника

Название праздника не случайно совпадает с названием одноименного произведения Александра Грина – «Алые паруса». Повесть-феерия вышла в свет в 1923 году, но наибольшую популярность фильм, снятый по сюжету. В картине режиссера Александра Птушко главные роли сыграли великолепные Василий Лановой и Анастасия Вертинская – красивые, молодые, вдохновляющие. В широкий прокат фильм вышел в 1961 году, и на многие годы вперед стал культовым.

Через семь лет после выхода фильма – в 1968 году – председатель Ленинградского горисполкома Александр Сизов предложил провести праздник для выпускников. Его организовали в Ленинградском дворце пионеров имени Жданова на Невском проспекте. А часть праздника прошла на Неве между Кировским и Дворцовым мостами. Тогда посмотреть на шествие катеров и корабля «Ленинград» собрались примерно 25 тысяч человек.

Начиная с 1970 года, в празднике участвовала шхуна «Кодор», которую также можно увидеть в фильмах «Остров сокровищ», «В поисках капитана Гранта», «Капитан «Пилигримма»».

Но в 1979 году официальный выпускной прошел в последний раз, его решено было отменить. Восстановили праздник лишь в 2005 году. А до этого времени выпускники продолжали выходить на набережные, где их приветствовали алыми парусами владельцы частных яхт.

С 1978 по 1991 год выпускной проводили для школьников в Сестрорецке. В празднике участвовали различные катера, которые были также украшены алыми парусами.

С 2005 года праздник-выпускной «Алые паруса» вновь начали отмечать в Санкт-Петербурге. Традиции продолжены. Но теперь под алыми парусами выпускников приветствует бриг «Россия».

Дата проведения

Как правило, праздник проводят в ближайшие к самой белой ночи выходные. Исключение – 22 июня, когда отмечается День памяти и скорби. В 2023 году «Алые паруса» пройдут с 24 на 25 июня.

Как попасть на «Алые паруса»

Школьники получают пригласительные билеты: один - для себя, другой – для любого близкого человека. Ближе к празднику такие билеты можно встретить в продаже, но нужно быть готовым к тому, что вас могут не пропустить.

Тем не менее горожане все равно не остаются без шоу. Шоу на Неве можно наблюдать не только с Дворцовой набережной, но и из других точек города. Кстати, на «Алые паруса» приезжает очень много туристов со всего мира, которые хотят посмотреть на эту красоту собственными глазами и подышать атмосферой праздника.

Откуда смотреть шоу

Если вы не выпускник и не близкий друг выпускника, но шоу посмотреть очень хотите, варианты есть. Самый удобный способ – купить билет на теплоход, в это время они встают за Троицким или Дворцовым мостом, вид открывается прекрасный. А в качестве бонуса – доступный для гостей бар.

Дворцовую набережную закрывают для выпускников, но шоу можно смотреть с противоположной стороны. Однако нужно быть готовым к тому, что вы окажетесь в толпе и видно будет не все.

И еще один вариант – прийти на генеральную репетицию накануне.

Примерная программа праздника

Детали программы держатся в секрете, но уже сейчас можно предположить, что будет происходит, поскольку из года в год проведение праздника строится по общей схеме: