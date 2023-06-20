«Европа Плюс» представила «Саундтрек твоего лета»

19 июня «Европа Плюс» устроила премьеру «Саундтрека твоего лета». Уникальные сочетания звуков и неповторимые ритмы песни команда радио №1 в России* нашла в путешествии по Латинской Америке вместе с производителем мороженого, компанией «Чистая Линия», Rompasso и, конечно, любимыми слушателями — победителями эфирной игры.

© «Европа Плюс»

Горячий трек с охлаждающим названием Helado («Мороженое») представил в популярном утреннем шоу «Бригада У» сам диджей и продюсер Rompasso. Каждый день двухнедельной поездки в специальной рубрике Rompasso News музыкант в прямом эфире «Европы Плюс» рассказывал о том, как создаётся песня, а спустя два месяца плодотворной работы и сведения сингла в профессиональной студии вывел идеальную музыкальную формулу лета.

В основу сезонного саундтрека легли специально записанные аккорды гитары мариачи, маракасы, вой волка, извлечённый из древнего мексиканского инструмента, хруст откалывающейся льдины от ледника Перито-Морено, мелодии скрипки родом из Буэнос-Айреса и многие другие аутентичные звуки. А динамичный ритм был навеян страстными мотивами аргентинского танго и самобытной игрой уличных музыкантов.

«Европа Плюс»

Helado на испанском языке исполнила бразильская певица Габриэлла. А соавторами текста стали ведущие «Бригады У». Вэл и Вики поделились самыми яркими впечатлениями от Латинской Америки.

Для Вики наиболее трогательным моментом стало шоу аргентинского коллектива: «Я очень люблю танго и когда увидела танцоров, сразу начала плакать. Это были слёзы счастья, конечно».

А любителю северного климата Вэлу больше всего запомнился Перито-Морено: «Мы покорили второй по величине ледник на планете после Антарктиды. Фантастика! Издалека он маленький, а, на самом деле, в высоту больше 50 метров».

Директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард объяснил, какой смысл заложен в гимне этого лета: «Нашему творческому потенциалу с “Чистой Линией” нет границ. В песне прекрасная девушка сравнивается с вкуснейшим мороженым. Мы хотели подчеркнуть, что холодное лакомство — лучший спутник в жаркое время года. Замечательно, что теперь послушать трек может абсолютно каждый на “Европе Плюс”. Сингл получил ротацию и всё лето будет создавать лёгкое, солнечное настроение, погружая слушателей в атмосферу праздника и феерии».

«Европа Плюс»

Сооснователь и соучредитель компании «Чистая Линия» Тигран Матинян подчеркнул, что каждое сотрудничество с «Европой Плюс» приводит к успеху:

«В первом совместном проекте с “Бригадой У” мы показывали, как создаём наше мороженое и подходим к выбору ингредиентов, чему есть доказательство — пломбир “Гранатовый кактус”. А на этот раз решили объединить эмоции от наслаждения музыкой и мороженым, вдохновившись, пожалуй, самой музыкальной частью мира. Это Латинская Америка. И у нас определённо получилось»!

Важная миссия в поездке отводилась Саше из Ессентуков и Кате из Екатеринбурга, которые отправили заявки на участие в розыгрыше «Европы Плюс» и прошли все испытания лучше других. Вместе с «Бригадой У» и командой «Чистой Линии» они вложили всю душу и сердце в «Саундтрек твоего лета».

Саша: «Я в первый раз был за границей и меня переполняют эмоции. Какая же колоритная и контрастная Гавана и сколько там ретромашин!»



Катя: «Безумно рада, что отправилась с “Европой Плюс” в это путешествие на другой конец земли. Оказалась в компании с самыми весёлыми и отзывчивыми людьми на свете! Каждый день был как маленькая, но супернасыщенная жизнь».

В поисках звуков для саундтрека большая команда радиостанции, производителя мороженого и слушателей преодолела непростой путь: Москва — Гавана — Мехико — Канкун — Богота — Буэнос-Айрес — Эль Калафате — Сан-Паулу.

«Европа Плюс»

— Москва. За каждым шагом «Бригады У» следила вся страна. С 17 по 28 апреля по будням Вэл и Вики проводили прямые эфиры утреннего шоу из развёрнутой в точках маршрута уникальной мобильной студии.