Названы самые дорогие города в мире для жизни богачей

Самым дорогим городом в мире для жизни миллиардеров в 2023 году стал Сингапур. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно отчету швейцарского банка Julius Baer Group Ltd, город-Сингапур, занявший пятое место в 2022 году, на этот раз занял первое место в рейтинге самых дорогих городов для жизни миллиардеров. Город-страна опередил Шанхай и Гонконг, которые заняли второе и третье места соответственно.

Будучи одним из первых мест в Азии, которое вновь открыло свои границы во время пандемии, Сингапур привлекателен для состоятельных людей и это отражается в росте цен, с которым сейчас сталкиваются местные жители. Согласно отчету, к концу 2022 года на территории Сингапура насчитывалось около 1500 семейных офисов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Это самый дорогой город в мире по ценам на автомобили.

«Высокий уровень жизни и растущий спрос на местную инфраструктуру означают, что жизнь здесь недешева.

Жилая недвижимость пользуется чрезвычайно высоким спросом, а облагаемые налогом автомобили и необходимое медицинское страхование на 133% и 109% дороже, чем в среднем по миру, соответственно», — говорится в отчете.

После Шанхая и Гонконга, в рейтинге идут Лондон и Нью-Йорк. В топ-10 также попали Монако, Дубай, Тайбэй, Сан-Паулу и Майами. Москву вовсе исключили из рассмотрения в этом году.