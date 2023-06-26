Отель Эрмитажа в Петербурге стал собственностью Азербайджана

Небанковская организация «Агрокредит», учредителем которой является Министерство финансов Азербайджана, стала собственником официальной гостиницы Эрмитажа в Северной столице. Владелец объекта вступил в права 15 июня, следует из данных Росреестра .

«Новый владелец собирается обновить интерьер отеля, сохранив при этом его стиль», – пишут СМИ.

Компания планирует договориться с музеем и сохранить название гостиницы, пишет АБН. Однако, если не получится, наименование изменится. Сколько денег понадобится на перемены, пока не разглашают.