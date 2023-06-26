«Новое Радио» устроит большой «ДВИЖ» в Лужниках
1 июля в День 100-летия московского спорта на самой большой арене России состоится грандиозный летний опенэйр «Новое Радио ДВИЖ». Самые актуальные артисты страны исполнят свои суперхиты, а «Лужники» на весь вечер превратятся в грандиозный танцпол. Попасть на него смогут все желающие — вход свободный.
С 15:00 на сцену будут выходить артисты, чьи имена украсят афишу любого фестиваля — Сергей Лазарев, GAYAZOV$ BROTHER$, DJ Smash, Люся Чеботина, RASA, Лёша Свик, Feduk, Ольга Серябкина, ST, Бьянка, Pizza, Loc Dog, Эльвира Т, Антон Токарев, Анатолий Цой, Akmal’, Lina Lee, Guma, Artur, Gazan, Konfuz, Chris Yank, Kamazz и NLO.
По словам генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова, радиостанция нашла идеальный рецепт для всех, кто разгар курортного сезона проводит в столице: «Активный отдых на открытом воздухе или полный релакс большой компанией друзей — выбирайте, что вам больше по вкусу и до встречи в Лужниках. А бодрящие миксы и освежающие летние хиты “Новое Радио” берёт на себя».
День московского спорта гости смогут отметить на любой из множества специальных игровых зон. Тематические площадки для фитнеса, сайклинга, футбола, стритбола, шахмат и других дисциплин, а также показательные выступления звёзд фигурного катания и мотофристайла будут открыты без всяких билетов и абсолютно бесплатны.
Жители других городов России и те, кто не смогут попасть в «Лужники» 1 июля, смогут следить за онлайн-трансляцией фестиваля «Новое Радио ДВИЖ» на newradio.ru, в приложении «Нового Радио» для iOS и Android, а также ВКонтакте.