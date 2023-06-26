«Новое Радио» устроит большой «ДВИЖ» в Лужниках

1 июля в День 100-летия московского спорта на самой большой арене России состоится грандиозный летний опенэйр «Новое Радио ДВИЖ». Самые актуальные артисты страны исполнят свои суперхиты, а «Лужники» на весь вечер превратятся в грандиозный танцпол. Попасть на него смогут все желающие — вход свободный.

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«Новое радио»

По словам генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова, радиостанция нашла идеальный рецепт для всех, кто разгар курортного сезона проводит в столице: «Активный отдых на открытом воздухе или полный релакс большой компанией друзей — выбирайте, что вам больше по вкусу и до встречи в Лужниках. А бодрящие миксы и освежающие летние хиты “Новое Радио” берёт на себя».

День московского спорта гости смогут отметить на любой из множества специальных игровых зон. Тематические площадки для фитнеса, сайклинга, футбола, стритбола, шахмат и других дисциплин, а также показательные выступления звёзд фигурного катания и мотофристайла будут открыты без всяких билетов и абсолютно бесплатны.