Комнаты Марии Антуанетты в Версале откроют для посетителей

Личные апартаменты Марии Антуанетты, спрятанные за потайной дверью в ее спальне в королевском дворце в Версале, вновь открылись для посетителей после капитального ремонта. Об этом пишет The Guardian.

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Комнаты, включая будуар, библиотеку и бильярдную, расположены на двух этажах с видом на внутренний двор. Считается, что именно в них пряталась последняя королева Франции во время народного марша на Версаль во время Французской революции 1789 года.

"Потребовалась упорная [работа] хранителей Версальского замка на протяжении многих лет, чтобы восстановить для нас этот идеальный образ и сплести воедино связи между общественной и частной жизнью королевы", - сказала Катрин Пегар, президент Версаля.

Историки и исследователи несколько лет изучали записи и отчеты того времени, пытаясь установить, как комнаты могли выглядеть. Открытие комнат Марии Антуанетты - заключительный этап проекта, посвященного 400-летию Версаля.