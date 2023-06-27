Комнаты Марии Антуанетты в Версале откроют для посетителей

Личные апартаменты Марии Антуанетты в Версале открыли для публики
Личные апартаменты Марии Антуанетты, спрятанные за потайной дверью в ее спальне в королевском дворце в Версале, вновь открылись для посетителей после капитального ремонта. Об этом пишет The Guardian.
Комнаты, включая будуар, библиотеку и бильярдную, расположены на двух этажах с видом на внутренний двор. Считается, что именно в них пряталась последняя королева Франции во время народного марша на Версаль во время Французской революции 1789 года.
"Потребовалась упорная [работа] хранителей Версальского замка на протяжении многих лет, чтобы восстановить для нас этот идеальный образ и сплести воедино связи между общественной и частной жизнью королевы", - сказала Катрин Пегар, президент Версаля.
Историки и исследователи несколько лет изучали записи и отчеты того времени, пытаясь установить, как комнаты могли выглядеть. Открытие комнат Марии Антуанетты - заключительный этап проекта, посвященного 400-летию Версаля.
В рамках подготовки к круглой дате были восстановлены деревенские коттеджи и дворец Пти Трианон. Австрийке Марии Антуанетте было 14 лет, когда она приехала во Францию, чтобы выйти замуж за будущего Людовика XVI. Она начала отделку и меблировку личных комнат вскоре после того, как стала королевой в 1774 году, и продолжала ее до 1788 года. Ранее сообщалось, что в Версале прошел показ Jacquemus, на котором присутствовали Дэвид и Виктория Бекхэм.