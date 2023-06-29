10 реальных домов с привидениями, которых сторонятся до сих пор

Пока одни предпочитают держаться от всего потустороннего как можно дальше, другие бесстрашно ночуют в домах с привидениями прямо после леденящих кровь экскурсий. К какой бы группе вы себя ни относили, список жутких мест лишним не будет!

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Замок Бриссак, Франция

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Этот величественный замок местные называют не иначе как гигантом долины Луары. Бриссак — самый высокий замок Франции. Строение может похвастаться семью этажами, в нем более 200 комнат, многочисленные галереи и частный оперный театр на две сотни зрителей. Крепость была построена еще в XI веке. Сейчас там расположен популярный отель. Говорят, что в коридорах до сих пор можно услышать стоны. А если повезет, то и увидеть существо, которое их издает, — «зеленую леди». Якобы гости регулярно встречают девушку-призрака в зеленом платье с зияющими дырами вместо глаз и носа. Считается, что это душа незаконнорожденной дочери короля Карла VII, которая погибла от рук мужа, подловившего ее на измене.

Театр Тапиа, Пуэрто-Рико

Здание оперного театра в форме подковы было построено в городке в Сан-Хуа в далеком 1824 году. С тех пор оно стало бессменным центром культурной жизни. Согласно местным легендам, здесь обитает дух актрисы, которая когда-то замертво упала на сцене прямо во время представления. Сотрудники театра рассказывают прессе, что за кулисами нередко захлопываются двери, а в пустом зале порой можно услышать пение со стороны сцены.

Церковь Чаоней, Китай

По официальной версии, здание церкви Чаоней построили в 1910 году как китайскую языковую школу. Предназначена она была для западных миссионеров. В 1930-х в постройке разместилась католическая церковь, но спустя 20 лет объект изъяло правительство Китая. Говорят, в бывшей церкви поселился чиновник, но, по-видимому, его застало врасплох проклятье. Якобы в здание ворвались трое пьяных строителей, которых никогда больше не видели. Но и это еще не все. Считается, что в доме покончила с собой любовница последнего хозяина дома. В настоящий момент историческое строение все еще заброшено, а осведомленные жители Пекина стараются обходить его стороной.

Усадьба Монте-Кристо, Австралия

Если попросить австралийцев указать на дом с приведениями, большинство без тени сомнения скажут — вам в усадьбу Монте-Кристо. Викторианский особняк построен зажиточным землевладельцем Кристофером Кроули в 1876 году. Призраков здесь сразу несколько: ребенок, упавший с лестницы, горничная, выпавшая с балкона, и парень, который сгорел заживо (причина не уточняется). Но самым активным считается призрак сына смотрителя, который якобы был обнаружен около мертвого тела матери, за что и посажен на цепь на следующие 40 лет. Ужас да и только!

Форт Бхангарх, Индия

Руины города-форта, построенного в XVII веке, в настоящий момент известны как памятник археологии и дом призраков. По местному поверью, днем они безопасны, а вот ночные посетители якобы пропадают там без вести. Проверить легенду лично не выйдет: форт предусмотрительно закрывают на закате до самого утра. А появились призраки в результате несчастной любви: волшебник Сингхия хотел приворожить красавицу принцессу Ратнавати, которая его отвергла. Но волей случая погиб: девушка бросила в навязчивого поклонника его же зелье, которое превратилось в камень. Но перед смертью он всех проклял. Такая вот странная история.

Плантация Миртлз, США

Как и многие другие дома с приведениями, особняк плантации Миртлз расположенный неподалеку от Нового Орлеана, в наше время принимает гостей как отель. Но решится в нем жить не каждый: якобы в разное время здесь были убиты 10 человек. Самое известное и популярное местное приведение зовут Хлоя — это девушка, которой отрезал ухо любовник. Также посетителям могут привидеться ребенок, прыгающий по кроватям, солдат, раненный в грудь, предыдущий владелец этого места. В общем, призраки на любой вкус!

Замок Дрэгсхолм, Дания

Первоначальный вариант замка заложили в 1215 году, что делает его одним из старейших замков Дании и, как сообщается, самым призрачным замком во всей Европе. В XVI и XVII веках его часть использовали в качестве тюрьмы. Считается, что в замке обитают по меньшей мере 100 призраков, включая графа Ботвелла, мужа королевы Марии Стюарт, которая умерла здесь в плену. Также есть шанс увидеть даму в белом — кто она, неизвестно, однако скелет женщины был найдет строителями в стене в 1930 году.

Дом Карла Бэка, Канада

Большой дом в живописном Онтарио принадлежал канадскому магнату Карлу Бэку. После смерти матери все заботы по хозяйству и воспитание младших братьев и сестер взяла на себя старшая дочь Мэри. Отец оказался не слишком благодарным человеком — девушке он завещал всего один доллар, и дом унаследовали все дети, кроме Мэри. Она до сих пор отца якобы не простила — гости поместья порой видят разгневанную девушку, которая преследует мужчину.

Михайловский замок, Россия

Этот замок-резиденция в Санкт-Петербурге построен по приказу царя Павла I. Монарх был убит в нем 21 марта 1801 года группой заговорщиков. Считается, что беспокойный дух царя так и не смог покинуть замок. Поэтому регулярно в нем появляется — бродит по коридорам с горящей свечой в руках.

Крепость Доброй Надежды